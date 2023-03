Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zürich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la semaine du bon pied, dans le sillage d'une clôture euphorique de Wall Street vendredi. Les investisseurs, qui se concentreront ce lundi sur une nouvelle salve de résultats d'entreprise, ont salué la détente du rendement des bons du trésor américain.

Les principaux indices américains ont fini en nette hausse vendredi soir dans le sillage de la détente sur le rendement des Treasuries (après la publication d'un ISM des Services aux États-Unis supérieur aux attentes) et d'un short squeeze massif, a commenté John Plassard, de Mirabaud Banque. Le Dow Jones a mis fin à une série de quatre semaines de baisse, en repassant au-dessus de sa moyenne mobile des 100 jours.

Alors que les indices européens sont attendus en hausse ce matin dans le sillage de l'euphorie de Wall Street vendredi, les investisseurs sont maintenant à la recherche de nouvelles informations en provenance de la Réserve fédérale américaine (Fed) et plus largement de l'économie, ajoute l'expert. Jerome Powell devrait s'exprimer à plusieurs reprise durant la semaine qui verra aussi la publication des données américaines sur l'emploi.

Avant cela, les investisseurs porteront leur attention ce jour sur les ventes au détail en zone euro en janvier, ainsi que les commandes industrielles en janvier aux États-Unis.

En Suisse, la Banque nationale suisse (BNS) a confirmé lundi une perte abyssale de 132,5 milliards de francs suisses en 2022, après un bénéfice de 26,3 milliards un an plus tôt. Les actionnaires devront se passer d'un dividende quand la Confédération et les cantons ne recevront pas de contribution.

Vers 08h05, l'indice SMI notait à 11'204,10 points en hausse de 0,13%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des 20 valeurs vedettes s'affichaient dans le vert, la palme revenant à Richemont (+0,6%), devant Credit Suisse (+0,2%) et ABB (+0,1%). La fourchette des variations restait ténue entre +0,6 et +0,06%.

UBS (+0,1%) proposera lors de la prochaine assemblée générale de reconduire l'ensemble de son conseil d'administration, et notamment le président Colm Kelleher. La réunion des actionnaires, qui doit se tenir le 5 avril à Bâle en présence physique, devra également approuver le versement d'un dividende de 0,55 dollar par action, une réduction du capital-actions et un nouveau programme de rachat de titres pouvant s'élever au maximum à 6 milliards de dollars.

Le numéro un bancaire helvétique a aussi dévoilé les salaires versés à ses dirigeants l'an passé, son directeur général, Ralph Hamers, ayant vu sa rémunération totale augmenter de près de 10% à 12,6 millions de francs suisses. L'ensemble de la direction générale a par contre vu sa rémunération quelque peu rabotée.

En bas de tableau, la défensive Swisscom (+0,06%) fermait la marche, derrière les trois poids lourds de la cote, Nestlé, Novartis et Roche (+0,08% chacun).

Hors SMI, SIG Group bondissait de 2,6%, Goldmann Sachs ayant relevé son objectif de cours et recommandant désormais l'achat du titre du spécialiste schaffhousois des emballages. Zur Rose (+2,6%) était également en verve, tout comme l'assureur st-gallois Helvetia (+1,6%), lequel a vu son bénéfice net progresser en 2022, dépassant les pronostics des analystes. Les actionnaires se réjouiront d'un dividende en hausse au titre 2022, mais également de versements plus conséquents à l'avenir.

Belimo (+0,1%), malgré un environnement économique exigeant, a accru sa rentabilité en 2022. Etoffant ses revenus, le spécialiste zurichois des servomoteurs de ventilation a dégagé un bénéfice net de 122,7 millions de francs suisses, en hausse de 6,2% sur un an. Le dividende proposé aux actionnaires est toutefois maintenu à 8,50 francs suisses par action.

