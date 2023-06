Zurich (awp) - La Bourse suisse se préparait à débuter la dernière séance de la semaine en légère progression, dans le sillage de la clôture en hausse de Wall Street la veille. Alors que la marché manque sérieusement d'impulsion vendredi, les investisseurs restent sur la réserve avant notamment les décisions des politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Les principaux indices américains ont achevé la séance de jeudi en hausse, après la progression des demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis. Ces dernières ont bondi à 261'000 au cours de la semaine terminée le 3 juin, soit le chiffre le plus élevé depuis octobre 2021 (consensus à 235'000). Il s'agit d'une troisième semaine consécutive d'augmentation du nombre de demandes initiales d'allocations chômage, signe que la vigueur du marché de l'emploi pourrait s'estomper, observe dans son commentaire John Plassard de Mirabaud Banque.

Revenant sur le resserrement monétaire de la Banque du Canada, l'expert note que les anticipations de mouvements de la Fed ont quelque peu changé. "Les investisseurs parient désormais à près de 80% sur une hausse des taux en juillet (toujours une pause la semaine prochaine). Cependant, ce que l'on note de très important c'est que le consensus ne parie plus sur une baisse des taux cette année, conviction que nous soutenons depuis de nombreux mois", a poursuivi M. Plassard.

Du côté des informations macroéconomiques, l'inflation en Chine était quasi nulle en mai, les prix départ usine poursuivant leur plongeon. Autant de signes d'une demande atone et d'un environnement compliqué pour les entreprises. L'indice des prix à la consommation (CPI), principale jauge du renchérissement, s'est inscrit en mai en hausse de 0,2% sur un an, contre 0,1% un mois plus tôt.

Peu après 08h10, l'indice SMI notait à 11'335,46 points, en hausse de 0,23%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär.

Sur les 20 valeurs vedettes de la cote, seul Credit Suisse cédait du terrain, l'action du futur ex-numéro deux bancaire helvétique achevant sa dernière semaine complète de négoce à la Bourse suisse avant la finalisation de son intégration dans UBS (+0,2%), attendue lundi prochain. Les 19 autres titres progressaient dans une fourchette entre 0,90% et 0,1%.

En haut de tableau, Sonova gagnait 0,9%, alors que HSBC a relevé l'objectif de cours du titre du spécialiste zurichois des implants et appareils auditifs, tout en confirmant sa recommandation d'achat.

Logitech prenait de son côté 0,7%, à la faveur également de relèvement d'objectifs de cours de la part d'UBS et de Goldman Sachs.

Novartis (+0,6%) se hissait sur la 3e marche du podium provisoire, faisant nettement mieux que les deux autres poids lourds de la cote, Nestlé et Roche (+0,1% tous deux), lesquels se retrouvaient en bas de classement avec la défensive Swisscom (+0,1%).

Hors SMI, le gestionnaire d'actifs zurichois en difficulté GAM (pas de cours disponible) a annoncé que son homologue londonien Liontrust devrait publier mardi prochain les détails de son offre de rachat sur l'ancienne unité de Julius Bär.

