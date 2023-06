Zürich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi du bon pied, dans le sillage de la clôture en hausse de Wall Street la veille. Alors que le marché manque toujours d'impulsions, les investisseurs braquent leur regard sur la publication dans l'après-midi de données sur l'inflation américaine, alors que la Réserve fédérale (Fed) débute sa réunion de deux jours consacrée à la politique monétaire.

A Wall Street lundi soir, l'indice S&P500 a dépassé le pic atteint l'été dernier et s'est redressé pour atteindre ses plus hauts niveaux depuis avril 2022. Les investisseurs caressent l'espoir "de données d'inflation suffisamment douces en provenance des États-Unis, ce qui pourrait chasser les nuages hawkish de la Réserve fédérale (Fed) et dégager le ciel pour une pause de la Fed", indique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Les attentes sont plutôt modérées, ce qui les rend plus difficiles à dépasser. L'inflation globale américaine devrait avoir diminué de 4,9 % à 4,1 % en mai, l'inflation de base - hors alimentation et énergie - devrait avoir diminué de 5,5 % à 5,3 %. Sur une base mensuelle, l'IPC de base devrait avoir augmenté de 0,4 %, à la même vitesse que le mois dernier, les augmentations de prix dans les services et les loyers restant stables, selon Mme Ozkardeskaya.

Une donnée encourageante, cependant, est la baisse des attentes en matière d'inflation. La dernière enquête de la Fed de New York a montré que les prévisions d'inflation à un an ont encore baissé à 4,1%, bien que nous ayons constaté une hausse des prévisions à trois ans à 3%.

Sur le front des premières informations macroéconomiques, la banque centrale chinoise a réduit à la surprise des analystes son taux d'intérêt directeur à court terme. La mesure vise à soutenir l'activité dans un contexte d'essoufflement de la reprise post-Covid dans la deuxième économie mondiale.

Vers 08h15, l'indice SMI notait à 11'338,32 points, en hausse de 0,33%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble de vingt valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique, dont celle du logisticien schwytzois Kühne+Nagel (+0,3%) qui a remplacé Credit Suisse, la banque étant désormais intégrée dans UBS, notait en hausse, dans une fourchette entre 0,2 et 0,5%.

En haut de tableau, le poids lourd Roche (+0,5%) prenait la tête, devant ABB et UBS (tous deux +0,4%). Le géant pharmaceutique bâlois a obtenu une préqualification de son test de dépistage des papillomavirus humains (HPV) auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela ouvre la voie à un meilleur accès à cet outil pour les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Les deux autres plus grosses capitalisations de la cote, Nestlé et Novartis, se retrouvaient en queue de classement, juste devant Swisscom (+0,2%).

Hors SMI, VAT Group (+1,3%) bénéficiait de l'entame de couverture par Morgan Stanley avec un objectif de cours à 440 francs suisses, la banque américaine recommandant de surpondérer le titre.

Parmi les informations du jour, le gestionnaire de fonds londonien Liontrust a publié mardi le prospectus détaillant son offre publique d'échange visant à acquérir son homologue zurichois en difficultés GAM (pas de cours disponible). Liontrust Asset Management propose 0,0589 action ordinaire Liontrust d'une valeur nominale de 0,01 livre pour chaque nominative de sa cible de rachat. L'offre court du 28 juin au 25 juillet et cible les 159,2 millions de titres GAM en circulation.

One Swiss Bank (pas de cours disponible) a indiqué mardi s'attendre à une "hausse significative" de son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) et de son bénéfice net au premier semestre 2023 en rythme annuel.

vj/lk