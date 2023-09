Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine en hausse, alors que Wall Street a clôturé la veille en ordre dispersé. Alors que la saison des résultats marque une pause avant de s'achever dans les prochains jours, les investisseurs attendent ce vendredi la publication des chiffres de l'emploi américain d'août.

La statistique économique est considérée comme la plus importante du mois, relève John Plassard, de Mirabaud Banque. Et "tout manquement au consensus fera fortement évoluer les marchés, dans un sens ou dans l'autre.", observe l'expert.

Les principaux indices américains ont clôturé de manière dispersée jeudi, le S&P 500 fléchissant et le Nasdaq progressant. Une évolution qi reflète des statistiques économiques mi-figue mi-raisin avec d'un côté un bond de 0,8% des dépenses personnelles aux États-Unis en juillet 2023, le plus important depuis janvier et illustrant la résistance des consommateurs américains, et d'un autre un chiffre de l'inflation en ligne avec le consensus. Tous les yeux sont maintenant figés sur la publication des chiffres de l'emploi américain d'août cet après-midi.

Outre les données sur l'emploi américain en août, les investisseurs se concentreront également ce jour sur l'inflation en Suisse, notamment. L'activité manufacturière en Chine a retrouvé des couleurs en août, à un rythme au plus haut depuis six mois, un signe encourageant pour les usines, selon l'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI). L'indicateur, calculé par le cabinet S&P Global et le média économique Caixin, s'est établi à 51 points le mois dernier, après 49,2 en juillet.

Vers 08h05, l'indice SMI notait à 11'149,70 points, en hausse de 0,21%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Si l'ensemble des 20 valeurs constitutives de l'indice phare gagnaient du terrain, seul le bon du poids lourd Roche présentait une hausse supérieure à celle du SMI, soit de 0,83%.

Le géant pharmaceutique bâlois a assuré avoir concrétisé le critère primaire d'une étude clinique avancée évaluant son Alecensa (alectinib) contre le risque de rechute dans le cas de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) à un stade précoce. Le traitement est déjà homologué de longue date contre la maladie à un stade avancé.

Les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, Novartis et Nestlé se retrouvaient en bas de tableau, chacune prenant 0,1%. Derrière Roche, UBS progressait également de 0,1%, suivi par ABB et Logitech (+0,1% tous deux également).

vj/fr