Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la première séance de la semaine du bon pied, dans le sillage de la clôture en vive hausse de Wall Street vendredi. Le flux des nouvelles d'entreprises demeurait modeste, la saison des résultats du troisième trimestre touchant bientôt à sa fin.

Les principaux indices américains ont fini en forte hausse vendredi soir, la stabilisation des rendements du Trésor ayant stimulé les grandes capitalisations boursières dans le contexte d'une conjoncture de plus en plus défavorable. Le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan a en effet chuté à son plus bas niveau depuis six mois et a été nettement inférieur aux prévisions, observe John Plassard, de Mirabaud Banque.

"Les investisseurs ont fait fi de commentaires plutôt 'hawkish' (en faveur d'un resserrement monétaire) du président de la Fed, Jerome Powell. Ce dernier a en effet déclaré que la Fed était prête à augmenter encore les taux d'intérêt si nécessaire", rappelle l'expert.

Moody's a ramené de "stable" à "négative" la perspective des notations de crédit des Etats-Unis durant le week-end. Dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés, sans mesures budgétaires efficaces pour réduire les dépenses publiques ou augmenter les recettes, l'agence de notation s'attend à ce que les déficits budgétaires de Washington restent très importants, ce qui affaiblira considérablement l'accessibilité de la dette.

La polarisation politique persistante au sein du Congrès américain augmente par ailleurs le risque que les gouvernements successifs ne soient pas en mesure de parvenir à un consensus sur un plan fiscal visant à ralentir le déclin de l'accessibilité de la dette.

Peu avant 08h15, le SMI notait à 10'591,11 points, en progression de 0,34%, selon les ordres avant-Bourse comptabilisés par la banque Julius Bär. L'ensemble des 20 valeurs constitutives de l'indice phare gagnait du terrain dans une fourchette entre 0,2% et 1%.

En haut de tableau, Logitech (+1%) s'installait en pole position, devant Alcon (+0,6%) et ABB (+0,5%).

Les trois poids lourds de la cote, Novartis, Roche et Nestlé (tous trois +0,3%) se retrouvaient à l'arrière du peloton, juste devant la défensive Swisscom (+0,2%).

Hors SMI, Comet (3,4%) décollait, devant VAT Group (+1,3%) et la toujours volatiles AMS-Osram (+1%). En bas de tableau des valeurs référencées par Julius Bär, SGS affichait les gains les plus faibles, soit une progression de 0,2%, derrière Oerlikon (+0,3%) et Stadler Rail (+0,3%).

Parmi les rares information du début de matinée, Basilea (+0,4%) a annoncé avoir conclu avec son homologue étasunien Amplyx un accord en vue du rachat du traitement-candidat fosmanogepix, un antifongique à large spectre en phase de développement clinique, ainsi que les droits sur une autre substance préclinique. L'entreprise a dans la foulée ajusté ses objectifs annuels.

TE Connectivity a obtenu le feu vert des autorités réglementaires pour réaliser l'acquisition de Schaffner (pas référencé) dans le cadre d'une offre publique d'acquisition. L'américain détient actuellement 89,1% du capital-actions du fabricant de composants électriques et électroniques, selon les résultats intermédiaires provisoires.

