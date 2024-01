Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de vendredi du bon pied, dans le sillage de la clôture en hausse de Wall Street la veille. Alors que la saison des résultats annuels se poursuit, les investisseurs demeurent néanmoins hésitants, s'interrogeant sur l'évolution de la politique monétaire des principales banques centrales.

Jeudi soir, Wall Street a terminé "littéralement "en feu " après le rebond des valeurs de la technologie qui a propulsé le Nasdaq 100 vers un plus haut sommet historique, observe dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque. Les principaux indices américains ont fini en hausse, après notamment la publication des résultats de TSMC. Apple a gagné plus de 3% et Qualcomm plus de 4%, par exemple.

Pourtant les statistiques économiques ne plaidaient pas en la faveur d'une hausse des marchés. En effet, le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations de chômage a diminué de 16'000 pour atteindre 187'000 au cours de la semaine se terminant le 18 janvier, soit le chiffre le plus bas depuis septembre 2022 (et le deuxième chiffre le plus bas depuis 1969), ajoute M. Plassard.

Dans le même temps, les demandes en cours ont diminué de 26'000 pour atteindre 1'806'000 au cours de la période précédente, soit le chiffre le plus bas depuis octobre 2023, ce qui indique que les chômeurs ont relativement plus de facilité à trouver un nouvel emploi.

Parmi les premières informations macroéconomiques du jour, l'inflation au Japon a de nouveau ralenti en décembre. Le renchérissement est revenu à son plus bas niveau depuis juin 2022 grâce notamment à une décrue des prix du gaz et de l'électricité. Les investisseurs se pencheront encore sur les ventes au détail en décembre en Grande-Bretagne et la confiance du consommateur américain selon l'Université du Michigan.

Vers 08h10, le SMI notait à 11'214,30 points, en hausse de 0,25%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des vingt valeurs constitutives de l'indice phare gagnaient du terrain, emmené, par Alcon (+0,7%) et Logitech (+0,6%). Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours du titre du fabricant valdo-californien d'accessoires et périphériques informatiques à 82 francs suisses, contre 75 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à "hold".

Les trois poids lourds de la cote, les nominatives de Nestlé et Novartis ainsi que le bon Roche (chacun +0,2%) se retrouvaient en bas de classement, juste devant la défensive Swisscom (+0,2% également), laquelle héritait de la lanterne rouge.

Hors SMI, Temenos décollait de 4,2%. Le développeur genevois de logiciels bancaires a bouclé le dernier trimestre de l'exercice 2023 sur des résultats en hausse et est parvenu à légèrement améliorer sa rentabilité en comparaison annuelle.

Basilea (+2,2%) se préparait aussi à avoir les faveurs des investisseurs, la société biopharmaceutique ayant annoncé que les ventes de son antifongique Cresemba (isavuconazole) en Amérique latine ont franchi un seuil déclenchant un premier paiement d'étape pour cette région de la part de son partenaire de distribution Knight Therapeutics.

Une séance difficile semblait en revanche se profiler pour SFS (-1,2%). Le producteur st-gallois de dispositifs de fixation métalliques confirme avoir souffert l'an dernier de conditions rendues difficiles par les troubles géopolitiques et une dégradation conjoncturelle. Le chiffre d'affaires s'est néanmoins enrobé de 12,6% à 3,09 milliards de francs suisses, chatouillant le bas de la fourchette d'objectifs modérés à mi-parcours.

vj/fr