Zürich (awp) - La Bourse suisse devrait démarrer la dernière séance de la semaine en hausse, dans le sillage de la clôture dans le vert de Wall Street la veille. Il n'en reste pas moins que les investisseurs redoublent de prudence, du fait de la publication jeudi d'une croissance de l'économie américaine bien supérieure aux attentes, laquelle pourrait encore retarder un relâchement de la bride monétaire de la part de la Réserve fédérale (Fed).

"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin au lendemain de la réunion de la BCE (Banque centrale européenne) considérée comme hawkish (faucon) et la publication de la croissance américaine largement au-dessus des attentes qui laisse penser que la Fed pourrait devoir attendre plus long que prévu avant de baisser ses taux", observe ainsi John Plassard, de Mirabaud Banque.

Du côté de Wall Street, les indices ont achevé la séance de jeudi en progression, après la publication des chiffres de la croissance de la première économie mondiale. Le Nasdaq a cependant été ralenti dans son élan par la publication des chiffres de Tesla largement en baisse. Les trois principaux indicateurs n'en ont pas moins marqué un nouveau record historique.

L'économie américaine a progressé de 3,3% en rythme annualisé au 4ème trimestre 2023, bien mieux que les prévisions qui tablaient sur une hausse de 2%, et après un taux de 4,9% au 3ème trimestre, selon l'estimation préliminaire.

Du côté des premières informations macroéconomiques du jour, le moral des consommateurs en Allemagne devrait baisser en février dans un climat incertain alimenté par les crises et l'inflation toujours élevée, qui incite à l'épargne plutôt qu'à la dépense, selon le baromètre GfK. Ce vendredi, les investisseurs se pencheront encore sur l'agrégat monétaire M3 en zone euro en décembre, ainsi qu'à l'inflation (PCE) de décembre aux États-Unis.

Peu après 08h15 à la Bourse suisse, le SMI notait à 11'234,62 points, en hausse de 0,23%, mais sur les vingt valeurs constitutives de l'indice phare, seules trois, dont le poids lourd Roche, gagnaient du terrain, les 27 autres en perdant. En haut de tableau, Lonza (+5,9%) prenait la tête, devant le géant genevois du luxe Richemont (+1,1%) et le bon Roche (+0,7%).

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique a brossé des perspectives moroses pour l'exercice en cours. Privé depuis l'automne du juteux contrat avec Moderna - pour un manque à gagner devisé à un demi-milliard de francs suisses - la multinationale bâloise s'apprête à démanteler graduellement d'ici début 2025 des sites de production de substances actives biologiques en Chine et aux Etats-Unis et a d'ores et déjà comptabilisé d'importants coûts pour la restructuration sur l'exercice écoulé. Le groupe a par ailleurs fait part du retrait de son président et directeur général (CEO) par intérim Albert Baehny et la candidature de Jean-Marc Huët pour le remplacer au faîte de l'organe de surveillance.

Richemont tirait pour sa part profit de la bonne performance dévoilée la veille par le numéro un mondial du luxe, le français LVMH. Quant au géant pharma bâlois Roche, il a annoncé des résultats probants dans le cadre d'une étude de suivi de son traitement ophtalmique Vabysmo.

Quant aux deux autres plus grosses capitalisations du marché, Novartis et Nestlé, elles cédaient chacune 0,1%, comme la plupart des autres valeurs vedettes. La lanterne rouge revenait à Logitech (-0,9%).

Hors SMI, SGS abandonnait 1,6%. Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification a annoncé le départ de son directeur général Frankie Ng. A la tête du géant de l'inspection et de la certification depuis neuf ans, il a demandé à être libéré de ses fonctions à compter du 26 mars prochain, date de l'assemblée générale ordinaire. Géraldine Picaud, en charge depuis le 1er décembre dernier des finances ainsi que de la stratégie numérique et de transformation, notamment, lui succédera.

Le groupe genevois, a par ailleurs pâti du franc fort en 2023, affichant une performance inférieure aux attentes. Le bénéfice net s'est ainsi étiolé de 6,0% à 553 millions de francs suisses.

vj/lk