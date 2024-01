Zurich (awp) - La Bourse suisse se préparait à démarrer la séance de mardi en hausse, dans le sillage des nouveaux records atteint la veille par les trois principaux indices de Wall Street. Alors que la saison des résultats se poursuit, les investisseurs ont déjà leur regard braqué sur la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui débute ce jour pour s'achever mercredi.

"Place maintenant à la publication des sociétés américaines et à la réunion de la Fed demain soir où Jerome Powell pourrait adopter un ton beaucoup plus 'hawkish' (faucon) que prévu", résume John Plassard de Mirabaud Banque dans son commentaire matinal.

Du côté de Wall Street, les principaux indices ont fini en hausse à l'entame d'une semaine riche en publications de résultats d'entreprises de premier plan, dont notamment Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, AMD, Boeing, Chevron, Exxon Mobil, Mastercard, Merck & Co, Pfizer, General Motors, Novo Nordisk ou encore Starbucks.

A Wall Street, les principaux indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq ont terminé sur de nouveaux records historiques. Mais l'esprit des investisseurs était bien sûr aussi à la réunion de la Fed. "Les projections de décembre indiquaient que le taux directeur réel resterait légèrement supérieur à 2% cette année, qu'il avoisinerait 1,5 % en 2025 et qu'il s'établirait ensuite à un niveau proche de la neutralité en 2026", poursuit M. Plassard.

Bien que la Fed soit disposée à discuter de réductions de taux pour 2024, il est peu probable que l'institution monétaire donne une indication sur une première baisse de taux en mars prochain. Les minutes de décembre suggèrent que les risques de hausse de l'inflation ont "diminué", mais qu'un certain risque d'inflation persistante subsiste, en particulier dans les secteurs du logement et des services non résidentiels. Compte tenu de la solidité des données récentes concernant le marché du travail, la demande des consommateurs et le marché du logement, les perspectives d'inflation à court terme soutiennent une approche graduelle, ajoute l'expert.

Du côté des premières données macroéconomiques du jour, le PIB français est resté stable au quatrième trimestre 2023 et a progressé de 0,9% sur l'ensemble de l'année, après 2,5% en 2022. Les investisseurs analyseront dans la foulée la croissance au 4e trimestre dans la zone euro, ainsi que le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en janvier.

Vers 08h12, le SMI notait à 11'451,58 points, en progression de 0,19%. L'ensemble des valeurs constitutives de l'indice phare gagnait du terrain dans une fourchette entre 0,4% et 0,1%, selon les indications avant-Bourse de la banque Julius Bär.

En haut de tableau, Swiss Life (+0,4%) prenait les devants, ABB (+0,3%) se hissant en 2e position sur la grille de départ et Richemont (+0,2%) à la 3e place.

Berenberg a relevé l'objectif de cours de l'assureur-vie zurichois et numéro un helvétique de la prévoyance professionnelle à 685 francs suisses, contre 621 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à l'achat.

Les trois poids lourds de la cote Nestlé, Roche et Novartis évoluaient de concert avec le SMI en gagnant chacun un peu plus de 0,1%. La défensive Swisscom (+0,1%) héritait quant à elle de la lanterne rouge.

Sur le marché élargi, Bucher Industries reculait de 1,7%. Le constructeur zurichois de machines agricoles et de véhicules utilitaires a souffert du ralentissement conjoncturel et d'une baisse de la demande l'an dernier. Les ventes nettes du groupe ont fléchi de 0,6% à 3,6 milliards de francs suisses. Les entrées de commandes se sont contractées de 17,8% à 3,2 milliards.

vj/al