Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse, CS dans l'oeil du cyclone

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait tenter mardi de repartir de l'avant, après avoir été refroidie la veille par la décision de plusieurs pays producteurs de pétrole de réduire leur production. En Suisse, Credit Suisse et sa dernière assemblée générale, qui s'annonce houleuse, devrait capter l'attention.

La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé lundi soir face au bond des cours de l'or noir, qui n'a toutefois pas suscité de réaction de panique sur les marchés actions et obligations. Le pétrole calmait ses ardeurs mardi matin, le Brent montant de seulement 0,5% à 85,31 dollars et le WTI de 0,4% à 80,75 dollars.

"Si la tendance haussière du prix du baril de pétrole devait se poursuivre, il y aura bien évidemment des impacts au niveau de l'inflation, de la croissance et des relations internationales", a averti John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Michael Hewson de CMC Markets a abondé en ce sens, estimant que "la décision de l'Opec+ n'aide pas vraiment les banques centrales qui deviennent de plus en plus prudentes avec les relèvement des taux, tout en étant inquiètes d'une inflation persistante", notamment dans le contexte d'instabilité du secteur financier.

Malgré ces craintes, "les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin, les investisseurs tentent de déterminer quels seront les impacts de la hausse du prix du baril de pétrole sur la croissance économique et bien évidemment sur l'inflation", a estimé M. Plassard.

A 08h12, le SMI s'annonçait en modeste hausse de 0,14% à 11'108,78 points, selon les indications avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär. Lundi soir, l'indice vedette de la Bourse suisse avait clôturé en repli de 0,12%.

Credit Suisse (-0,4%) illuminait de rouge un indice sinon dans le vert. La banque aux deux voiles tient ce matin la dernière assemblée générale de son histoire plus que centenaire. Aucune décision d'envergure n'est attendue, mais la réunion devrait laisser libre cours à la colère des actionnaires après le rachat forcé par UBS (+0,2%).

Holcim (+0,4%) devançait de peu les autres valeurs vedettes. La veille, le géant des matériaux de construction avait annoncé avoir finalisé l'acquisition du spécialiste américain des toitures Duro-Last. Jefferies a, dans la foulée, relevé l'objectif de cours du groupe zougois.

Les poids lourds évoluaient dans la moyenne, à l'instar de Nestlé, Novartis et Roche (tous les trois +0,1%).

Sur le marché élargi, Softwareone (+2,2%) avançait nettement, après la nomination d'un nouveau directeur général.

Inficon (-1,4%) et Forbo (-1,3%) s'affichaient par contre en net recul, contrastant avec un indice SPI largement dans le vert.

al/ck