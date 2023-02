Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse, Credit Suisse dans le dur

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi en légère hausse, malgré l'accès de faiblesse de Wall Street la veille en clôture. Si les investisseurs, qui se concentreront sur une nouvelle salve de résultats d'entreprises, dont la très attendue et abyssale perte nette de Credit Suisse, restent optimistes, ceux-ci continuent de tenter de déterminer les véritables intentions des banques centrales.

Les principaux indices américains ont clôturé en repli mercredi soir, plombés par les valeurs de la technologie, les investisseurs prenant peut-être conscience que la hausse des taux n'est pas terminée aux États-Unis, observe John Plassard de Mirabaud Banque. Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell a réitéré mardi soir son message de la semaine dernière: il y aura encore au moins deux hausses de taux, avant une éventuelle pause, poursuit l'expert.

Outre les résultats d'entreprises, les investisseurs se focaliseront ce jeudi sur les demandes d'allocation chômage aux États-Unis.

Du côté des premières informations macro-économiques, les ventes automobiles ont plongé de près de 40% sur un an en janvier en Chine, comme attendu après l'arrêt d'incitations à l'achat, notamment pour les véhicules électriques et hybrides. Au total, 1,29 million de véhicules ont trouvé preneur le mois dernier, soit une chute de 37,9% sur un an.

Après avoir débuté la séance en progrès de 0,33%, l'indice SMI fléchissait dans les tous premiers échanges, ne progressant plus que de 0,25% vers 09h24 à 11'34,67 points. Le SLI gagnait quant à lui 0,24% à 1785,54 points et l'indicateur élargi 0,3% à 14'566,45 points.

Sur les trente valeurs constitutives de l'indice SLI, neuf perdaient du terrain, les 21 autres en gagnant. Au centre de l'attention ce jeudi, Credit Suisse (-5,6%) héritait de la lanterne rouge, couleur identique aux chiffres du numéro deux bancaire helvétique. L'établissement en difficultés et en restructuration a essuyé l'an dernier une perte nette abyssale de 7,29 milliards de francs suisses, la plus lourde subie depuis celle affichée lors de la crise financière des subprimes de 2008.

Zurich Insurance (-2,1%) était aussi à la peine. Si l'assureur zurichois a soigné l'an dernier sa rentabilité opérationnelle, le bénéfice net s'est nettement étiolé, affecté par la contreperformance des marchés financiers. VAT Group (-1%) a fait part du départ en fin d'année de son directeur général, Mike Allison. Givaudan (-0,9%) et Sonova (-0,9%) rejoignaient aussi le camp des perdants de l'entame de séance.

Du côté des trois poids lourds de la cote, Roche (-0,1%) virait aussi dans le rouge, tout comme Nestlé (-0,1%). Novartis (+0,3%) compensait leur repli.

A l'autre extrémité du classement, la défensive Swisscom décollait de 3%. Le numéro un suisse de télécoms a certes vu son bénéfice net chuter de 12,5% à 1,6 milliard de francs suisses, mais le résultat de l'exercice 2021 avait été marqué par plusieurs gains exceptionnels.

vj/fr