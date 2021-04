Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse, Credit Suisse suivi de près

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en légère hausse mardi, portée par l'optimisme régnant à Wall Street. En Suisse, les investisseurs devraient être occupés à décortiquer les annonces de Credit Suisse quant aux conséquences de ses investissements dans les fonds liés à Greensill et Archegos et qui lui valent une importante perte au premier trimestre.

La Bourse de New York a clôturé lundi en forte hausse, avec de nouveaux records pour les indices vedettes Dow Jones et S&P 500. Ces derniers ont été portés par les bons chiffres de l'emploi américain vendredi et l'espoir d'un retour de la croissance.

La Bourse suisse devrait démarrer la semaine du bon pied, après le férié du lundi de Pâques. A 08h10, le SMI progressait de 0,78% à 11'204,33 points, selon les indications avant-Bourse compilées par Julius Bär. Jeudi soir, dernier jour de négoce avant le long week-end pascal, l'indice vedette avait clôturé en progression de 0,64%.

Credit Suisse (+3,0%) va accaparer l'attention des investisseurs, après son coup de balai à la direction. Conséquence de la débâcle des fonds Greensill et Archegos, le chef de la banque d'affaires Brian Chin et la responsable du risque et de la conformité Lara Warner vont quitter leur poste.

Ces difficultés vont entrainer une perte avant impôts de 900 millions de francs suisses au premier trimestre. Le résultat comprendra une charge de 4,4 milliards de francs suisses liée à Archegos. Dans ce contexte difficile, Credit Suisse a décidé de suspendre son programme de rachat d'actions. Les actionnaires devront se prononcer sur un dividende réduit à 0,10 franc par action.

L'autre valeur bancaire de la cote, UBS (+1,0%), était entraînée dans le sillage de sa concurrente.

Parmi les autres titres en hausse se trouvaient Adecco (+1,5%), qui reprend mercredi son programme de rachat d'actions, et ABB (+1,6%), porté par une recommandation à l'achat par Goldman Sachs.

Les poids lourds Novartis (+0,7%), Roche (+0,6%) et Nestlé (+0,7%) soutenaient l'ambiance positive.

Sur le marché élargi, BKW (+1,1%) a racheté le groupe Duvoisin-Groux, se renforçant ainsi sur les marchés de l'énergie, des transports et des télécommunications en Suisse romande.

