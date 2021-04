Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse après la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi dans le vert, après la clôture en repli de la veille. Les investisseurs semblaient optimistes après la publication du compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

Dans les minutes de sa réunion monétaire du 16 et 17 mars, la Fed a réitéré que la politique monétaire ultra-accommodante resterait en place jusqu'à ce que les cibles d'emploi et d'inflation soient atteintes et qu'elle ne serait pas ajustée seulement au vu des projections économiques.

La plupart des participants au Comité monétaire ont estimé que "les risques autour des perspectives de l'inflation étaient équilibrés". Toutefois, certains ont signalé que "les ruptures d'approvisionnement et la forte demande pourraient pousser les prix un peu plus qu'anticipé", selon ces minutes.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin malgré le message 'mixte' des Minutes de Fed qui relève que malgré une amélioration de l'économie américaine, la Réserve Fédérale américaine était encore loin d'avoir atteint ses objectifs", estime l'analyste John Plassard, de Mirabaud Banque.

Les marchés suivront aujourd'hui avec intérêt le compte-rendu de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), ainsi qu'un discours que doit prononcer le président de la Fed, Jerome Powell.

A 08h12, le SMI s'enrobait de 0,48% à 11'181,40 points selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. A l'exception de Zurich Insurance, l'ensemble des 20 valeurs clés progressaient.

L'assureur (-0,1%) était traité hors-dividende de 20 francs suisses.

ABB (+1,04%) affichait la meilleure performance provisoire après avoir annoncé le début de son programme de rachat de titre de 4,3 milliards de francs suisses pour vendredi.

Richemont (+1%) bénéficiait aussi de la faveur des investisseurs. Le groupe genevois de luxe semblait bénéficier d'une hause de son objectif de cours par Citigroup. Son concurrent Swatch (+0,4%) avançait aussi mais à moindre allure.

Les trois poids lourds de la cote Nestlé (+0,3%), Novartis (+0,4%) et Roche (+0,8%) soutenaient également l'indice vedette, quoique à des vitesses différentes.

lk/al