Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse avant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi en hausse, poursuivant sur la lancée de la veille et avant une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed). En Suisse, l'attention des analystes devrait être occupée par une myriade de résultats d'entreprises du marché élargi et les détails sur la performance de Credit Suisse en début d'année.

La Bourse de New York a conclu en modeste hausse lundi soir une séance volatile, avec des records pour le Dow Jones et le S&P 500, tandis que le Nasdaq a rebondi dans l'attente d'une réunion monétaire de la Fed mardi et mercredi.

Hormis la Fed qui se réunira à partir de mardi, les banques centrales du Brésil, de Norvège, d'Angleterre, de Turquie, de Russie et du Japon tiendront également conclave, a rappelé l'analyste John Plassard de Mirabaud Banque.

Selon ce dernier, "les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage des nouveaux records pour le Dow Jones (7ème séance de hausse consécutive) et le S&P 500. On surveillera de très près l'évolution des valeurs de croissance qui ont repris dernièrement du poil de la bête face aux valeurs cycliques".

A la Bourse suisse, l'indice vedette SMI s'apprêtait à ouvrir en hausse de 0,52% à 10'923,96 points, après avoir clôturé la veille en progression de 0,25%, selon les indications avant-Bourse fournies vers 08h10 par Julius Bär.

L'ensemble des valeurs vedettes devrait démarrer la séance dans le vert, emmenées par Partners Group (+2,8%) et Credit Suisse (+2,5%). Le gestionnaire d'actifs zougois a dévoilé des résultats annuels supérieurs aux prévisions du consensus AWP. Les actionnaires pourront également compter sur un dividende agrémenté de deux francs suisses à 27,50 francs suisses.

La banque aux deux voiles a fait part d'un début d'année faste, marqué par les meilleurs mois de janvier et février depuis une décennie. Les recettes de la banque d'affaires ont bondi de plus de 50% en rythme annuel depuis le bouclement de l'exercice précédent. Le concurrent UBS (+0,5%) ne progressait que modestement.

Parmi les poids lourds, Roche (+0,6%) a lancé un test destiné à détecter les principales mutations du coronavirus. Le laboratoire bâlois a également assuré avoir observé en étude de suivi sur deux ans une amélioration persistante des fonctions moteurs de patients de 2 à 25 ans atteints d'amyotrophie musculaire spinale de type 2 ou 3 et traités avec l'Evrysdi.

Novartis (+0,3%) et Nestlé (+0,3%) avançaient moins rapidement.

Le marché élargi foisonnait de nouvelles avec notamment les résultats de Tecan (+2,9%). L'équipementier de laboratoire a largement comblé les attentes l'an dernier, générant une croissance de près de 15% et faisant bondir son excédent brut d'exploitation de près d'un tiers. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires le versement d'un dividende agrémenté de 10 centimes à 2,30 francs suisses, alors que le consensus tablait sur 2,53 francs suisses.

BKW (+1,8%) montait aussi. Malgré un chiffre d'affaires et un Ebit en hausse à un niveau record, le résultat net du fournisseur bernois d'électricité a fléchi de 5% à 382 millions de francs suisses, sous l'effet d'une performance moindre du fonds de désaffectation et de gestion des déchets nucléaires.

al/lk