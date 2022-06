Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse avant un weekend prolongé

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la journée de vendredi de manière positive, poursuivant sur la tendance de la veille et portée par la bonne tenue de Wall Street. La réunion de l'Opep+ jeudi, dont les membres se sont accordés à relever leur production de pétrole, a été accueillie de manière mitigée par les analystes.

La Bourse de New York a clôturé en hausse jeudi, soutenue par une chasse aux bonnes affaires et l'espoir d'un soulagement sur le marché du pétrole. Les représentants des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix partenaires (Opep+) ont convenu que la production de juillet serait ajustée à la hausse de 648'000 barils par jour, à comparer aux 432'000 barils fixés les mois précédents.

Mais pour Jeffrey Halley, analyste senior auprès d'Oanda, "la réunion la plus attendue cette année de l'Opep+ s'est révélée être un pétard mouillé". Alors que la plupart des membres sont dans l'incapacité de répondre à leur cible de production actuelle et que la Russie se trouve sous le coup de sanctions internationales, "l'ensemble de l'exercice s'est révélé être de la poudre aux yeux", a estimé le spécialiste dans un commentaire.

Dans ce contexte, l'analyste John Plassard de Mirabaud Banque, s'attend à ce que les indices européens ouvrent "en hausse ce matin dans le sillage de la clôture de New-York qui poursuit son rebond entamé le 20 mai grâce aux secteurs qui avaient préalablement été les plus sanctionnés. Nous attendrons cependant les chiffres de l'emploi américain avant de crier victoire".

A la Bourse suisse vers 08h00, l'indice vedette SMI accélérait de 1,02% à 11'667,68 points, après avoir clôturé jeudi soir en hausse de 0,49%, selon les indications avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär.

En entame d'une séance pauvre en nouvelles d'entreprises, la totalité des valeurs vedettes s'apprêtait à ouvrir dans le vert.

Les bancaires Credit Suisse (+1,3%) et UBS (+1,4%), ainsi que les valeurs du luxe Richemont et Swatch Group (tous les deux +1,4%) affichaient les plus fortes progressions.

Les poids lourds de la cote suivaient la tendance positive avec Novartis, Roche et Nestlé (tous les trois +0,9%).

Sur le marché élargi, Leonteq (+10%) était vivement recherché. Le développeur de produits structurés prévoit de dégager plus de 110 millions de francs suisses de bénéfice net d'ici fin juin, contre encore moins de 75 millions un an plus tôt.

Valora (+1,6%) s'est porté acquéreur du spécialiste de la restauration rapide allemand Frittenwerk. Le montant de la transaction, qui doit être finalisée d'ici le 1er juillet, n'a pas été divulgué.

Flughafen Zürich (+0,9%) avance dans son important projet en Inde. Le groupe a retenu le conglomérat local Tata Projects pour la construction du futur aéroport international de Noida, en périphérie de New Dehli. La facture est désormais estimée à 750 millions de francs suisses.

al/ib