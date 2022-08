Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse dans le sillage des indices US

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vers une ouverture dans le vert lundi matin, dans le sillage de la clôture en nette hausse des marchés américains vendredi, pour la quatrième semaine consécutive, alimentés par de nouvelles données semblant indiquer que le pic de l'inflation serait dépassé.

Après l'inflation (CPI) et les prix à la production, c'est l'indice des prix à l'importation et à l'exportation qui a nettement réduit son expansion aux Etats-Unis en juillet. En outre, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour les Etats-Unis a atteint un plus haut de trois ans, relève dans son commentaire John Plassard de Mirabaud Banque.

En Europe en revanche, le Rhin a atteint un niveau critique, ce qui a propulsé le coût du transport d'une barge d'essence ou de gasoil des Pays-Bas à Bâle à un plus haut historique. Le niveau d'eau à Kaub, qui est un marqueur clé, va chuter de 30 centimètres aujourd'hui, ce qui ne fera qu'aggraver la crise énergétique européenne et peut-être l'inflation, constate pour sa part Ipek Ozkardeskaya de Swissquote.

La semaine a commencé sur un ton morose en Asie, les données économiques de la Chine et du Japon ayant manqué les estimations au début de ce lundi, ajoute-t-elle. Les mauvaises données en provenance de Chine renforcent également les inquiétudes liées à la récession dans le reste du monde.

A 08h06, le SMI avant-Bourse calculé par Julius Bär prenait 0,10% à 11'139,08 points. Sur les 20 titres de l'indice phare, 19 prenaient de l'altitude et seul Novartis naviguait dans le rouge.

Credit Suisse (+0,3%), UBS (+0,3%) et ABB (+0,2%) formaient le trio de tête.

Novartis (-0,3%) tenait la lanterne rouge. Le groupe pharmaceutique a essuyé un nouvel échec avec son traitement en développement canakinumab (ACZ885) contre le cancer du poumon non à petites cellules. L'étude clinique de phase III Canopy-A n'a pas atteint l'objectif primaire d'une survie du patient sans progression de la maladie chez les adultes atteints de la forme II-IIIA et IIIB de cette maladie.

Les autres poids lourds Nestlé et Roche prenaient 0,2% chacun.

Swisscom et SGS (chacun +0,1%) précédaient Novartis.

Sur le marché élargi, Baloise (+0,2%) a annoncé la vente d'un ancien portefeuille d'assurance responsabilité civile hospitalière en Allemagne. Le portefeuille est clos aux nouvelles affaires depuis 2018, précise l'entreprise lundi dans un communiqué. Les détails financiers ne sont pas dévoilés.

Elma (pas de cours) a bouclé les six premiers mois de l'année sur un chiffre d'affaires à peu près stable. Malgré les difficultés d'approvisionnement, notamment dans la région Amériques, l'entreprise zurichoise est parvenue à se maintenir dans le vert et a même comblé près du tiers de sa dette.

Schaffner (pas de cours) a partiellement ajusté ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année, le groupe se disant plus fortement affecté qu'initialement prévu par les confinements sanitaires en Chine.

IVF Hartmann (pas de cours) est parvenu à modestement augmenter ses recettes au premier semestre, tout en faisant décoller sa rentabilité. Face à des coûts en hausse, la direction n'a pas chiffré ses perspectives financière pour l'ensemble de l'année.

Addex (pas de cours) a annoncé étendre sa collaboration avec Indivior dans la recherche sur les modulateurs allostériques positifs (PAM) des récepteurs GABAB pour les troubles liés à a consommation de substances psychoactives.

Orascom Development Egypt (ODE), filiale égyptienne d'Orascom (pas de cours), a fait état de résultats semestriels en nette hausse sur un an, à la faveur de l'accélération des activités de construction.

rq/al