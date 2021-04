Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse, malgré Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi en hausse, en dépit de la clôture sans véritable direction de Wall Street la veille. Alors que la saison des résultats du 1er trimestre marque une pause en Suisse, les investisseurs se focaliseront sur la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Mardi, les principaux indices américains ont clôturé sans réelle tendance à la veille de la réunion de la banque centrale américaine. Si tout le monde s'attend à ce que la Fed adopte une posture attentiste à l'instar de la BCE la semaine passée, on ne peut pas exclure une surprise, relève John Plassard de Mirbaud Banque.

Et l'expert de rappeler qu'il y a quasiment un cycle d'écart entre les deux côtés de l'Atlantique. Contrairement à l'Europe, aux États-Unis, les vaccinations progressent très vite, la consommation bondit, l'activité économique (via les PMIs ou les ISMs) est en hausse, le taux de chômage baisse et l'inflation progresse.

Vers 08h15, le SMI notait à 11'141,85 points, soit une progression de 0,45%, selon les indications de Julius Bär. L'ensemble des vingt valeurs vedettes constituant l'indicateur notaient en hausse. En haut de tableau, les deux grandes banques UBS et Credit Suisse (toutes deux +1,2%) prenaient la tête, juste devant ABB (+1,2%), le groupe électrotechnique tirant encore avantage de la publication la veille d'une solide performance au 1er trimestre 2021.

Du côté des poids lourds de la cote, Nestlé (+0,6%) et Roche (+0,5%) s'installaient clairement dans le camp des gagnants, alors que Novartis (+0,1%) se retrouvait à l'antépénultième position. Le laboratoire rhénan précédait Swisscom et SGS (tous deux +0,1% aussi).

Sika (+0,6%) a annoncé le rachat pour un montant non dévoilé de Hamatite, les activités de colle du japonais Yokohama Rubber. La transaction, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence locales, devrait permettre chimiste de spécialités zougois d'améliorer sa position sur le marché nippon.

Roche a élargi les applications possibles pour deux biomarqueurs cardiaques utilisant la technologie Elecsys. Cinq nouvelles utilisations seront ainsi disponibles pour la troponine T cardiaque ultrasensible (cTnT-hs) et le test du peptide natriurétique pro-cérébral N-terminal (NT-proBNP), compatibles avec les systèmes de tests Cobas.

Le groupe pharmaceutique bâlois a en outre obtenu du comité consultatif des médicaments oncologiques des autorités sanitaires américaines (FDA) le maintien de la procédure d'homologation accélérée pour le Tecentriq (atezolizumab) de Roche en association avec une chimiothérapie pour le traitement du cancer du sein triple négatif localement avancé ou métastatique non résécable.

Hors SMI, la société d'investissement Jacobs Holding a vendu 550'000 titres du Barry Callebaut (-6,4%), ce qui correspond à 10,0% du capital du numéro un mondial des produits à base de chocolat et de cacao.

Santhera Pharmaceuticals (pas de cours disponible) et son partenaire ReveraGen Biopharma annoncent de nouvelles données cliniques sur les résultats d'une étude de phase IIa sur 2,5 ans de traitement par vamorolone chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).

vj/fr