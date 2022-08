Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse, tensions autour de Taïwan

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich s'acheminait vers une ouverture en timide hausse mercredi à la Bourse suisse, malgré le contexte de tensions géopolitiques suite à l'arrivée mardi soir de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi sur l'île de Taïwan.

Le déplacement de Mme Pelosi, plus importante élue américaine à se rendre à Taipei en 25 ans, a déclenché la colère des autorités chinoises, qui ont annoncé des manoeuvres d'envergure dans les environs de l'île en représailles.

Mardi soir à Wall Street, le Dow Jones a chuté de 1,23%, le Nasdaq s'est replié de 0,16% et le S&P 500 de 0,67%, dans ce contexte d'exacerbation des tensions entre les Etats-Unis et la Chine. En Asie aussi, les principaux indices ont terminé en baisse, le Hang Seng perdant 2,36%.

Dans le même temps, les responsables de la Fed ont réaffirmé la nécessité de relever régulièrement les taux pour lutter contre l'inflation, ce qui a réduit les chances d'une "pause de la Fed" avant la fin de l'année, relève Tina Teng, analyste de CMC Markets. Par conséquent, le dollar s'est redressé et les bons du Trésor américain se sont appréciés.

A 8h10, l'indice SMI avançait de 0,07% à 11'126,19 points au négoce avant-Bourse de Julius Bär. Sur les vingt titres de l'indice phare, un seul était dans le rouge, Credit Suisse (-1,4%), sur élan négatif de la veille, après avoir vu sa notation dégradée par Moody's et S&P.

Sur les deux premières marches du podium, on retrouvait ABB (+0,14%) et UBS (+0,13%). Givaudan, Holcim et Logitech (chacun +0,11%) se disputaient la troisième position.

Swisscom (+0,07%) et SGS (+0,06%) fermaient la marche, loin devant Credit Suisse toutefois.

Sur le marché élargi, OC Oerlikon prenait 3,8%. Le groupe schwytzois a engrangé sur les six premiers mois de l'année une vive accélération de la demande comme de ses revenus. La rentabilité a suivi une courbe ascendante encore un peu plus marquée et le groupe confirme ses visées pour l'ensemble de 2022.

Zur Rose (+0,6%) poursuivait sur sa lancée après avoir pris 8,5% hier, sur des rumeurs de rachat relayées par le journal Finanz und Wirtschaft.

Dormakaba (+0,1%) a bouclé début août le rachat de l'installateur et réparateur de portes industrielles néerlandais Alldoorco.

SIG (+0,1%) a finalisé la reprise des activités en Asie de son homologue américain Pactiv Evergreen (Evergreen Asia).

GAM (pas de cours) a comme attendu bouclé le premier semestre 2022 dans le rouge vif. Le groupe zurichois justifie l'essentiel des sorties de capitaux par des "mouvements de marché négatifs" et des effets de change. Dans la foulée, il a désigné avec effet immédiat une nouvelle directrice financière.

Valartis (pas de cours) attend un bénéfice net en forte hausse au premier semestre 2022. Le prestataire zougois de services financiers anticipe sur la période un profit net de 16 à 18 millions de francs suisses, contre 4,8 millions à fin juin 2021.

Enfin la Compagnie Financière Tradition (CFT) a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 7,0% à 483,9 millions de francs suisses au premier semestre.

rq/ck