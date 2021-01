Bourse Zurich: ouverture attendue en léger repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la première séance de la semaine en léger repli, en dépit des nouveaux records affichés vendredi par Wall Street. Les investisseurs ont d'ores et déjà le regard tourné vers la présentation jeudi par la président élu américain Joe Biden d'un plan de relance massif de l'économie.

Les principaux indices américains ont fini vendredi en hausse sur des records historiques. Joe Biden a promis de mettre rapidement en place un plan de relance massif de l'économie américaine qui devrait comprendre un versement direct de 2000 dollars (au lieu des 600 actuel) par foyer, un relèvement du salaire minimum à 15 dollars de l'heure et plus globalement des stimuli de plusieurs 1000 de milliards de dollars.

Les investisseurs n'avaient en revanche guère prêté attention à la publication des chiffres de l'emploi de décembre qui a montré de nouvelles destructions de postes. Mais ils commencent de plus en plus à s'inquiéter des effets d'une forte progression du rendement du 10 ans américain qui est passé en l'espace de quelques jours de 0,91% à 1,11%, suite à la "vague bleue" aux Etats-Unis et des promesses de réformes du nouveaux président.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques de lundi, l'indice de l'évolution des prix à la consommation en Chine a rebondi en décembre pour s'afficher en légère hausse, après un plongeon en territoire négatif le mois précédent, qui était une première depuis 11 ans.

Vers 08h10, l'indice SMI notait à 10'782,83 points, en repli de 0,14% selon les calculs avant-Bourse de Julius Bär. Sur les 20 valeurs composant l'indicateur phare du marché helvétique, seules trois s'affichaient en zone verte, à savoir ABB (+0,4%), le poids lourd Roche (+0,3% également) et Swiss Re (+0,2%).

Le géant pharmaceutique Roche a obtenu l'approbation de la Commission européenne pour l'usage du Xofluza dans le traitement et la prévention contre la grippe (influenza). Chaque année, cette infection virale entraînerait des millions d'hospitalisations et jusqu'à 650'000 morts dans le monde. Le laboratoire bâlois a aussi fait part du lancement d'un nouveau procédé d'imagerie médicale pour détecter le cancer du sein, avec l'usage d'algorithmes et de l'intelligence artificielle, permettant un diagnostic plus rapide et plus précis du type de tumeur.

Swiss Re bénéficiait pour sa part du relèvement par Commerzbank de l'objectif de cours du titre à 100 francs suisses, contre 85 francs suisses jusqu'alors. Il en allait de même pour ABB, dont Vontobel évalue désormais l'objectif de cours de l'action à 26 francs suisses, contre 25,50 francs suisses jusqu'alors.

Les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, Nestlé et Novartis perdaient du terrain, toutes deux abandonnant 0,2%. UBS (-0,4%) subissait pour sa part le plus fort repli, devant Givaudan (-0,3%) et Credit Suisse (-0,3% également).

Du côté du marché élargi, Cosmo Pharmaceutical montait de 1,8% après avoir revendiqué un succès en étude clinique de phase II du Ryfamycin-MMX en dosage de 600 mg dans l'indication contre le syndrome du côlon irritable accompagnée de diarrhée. Le laboratoire italo-irlandais indique qu'en dépit de substances actives identiques, ce produit en développement est différent de l'Aemcolo/Relafalk déjà homologué contre la diarrhée du voyageur, du fait des dosages notamment.

Sulzer (+0,1%) a annoncé le rachat du suédois Nordic Water, spécialiste du traitement de l'eau, pour 128 millions de francs suisses. Cette acquisition va permettre au groupe industriel winterthourois d'étendre son portefeuille dans ce secteur présentant une croissance rapide.

vj/al