Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi en léger repli dans le sillage de la clôture de la veille en baisse, tout comme celle de Wall Street. Attendant de nouveaux indicateurs quant à l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro cette semaine, les investisseurs doivent également digérer des résultats d'entreprises record à l'image de ceux du fabricant de puces américain Nvidia, notamment.

Du côté de Wall Street, les indices ont achevé la séance de lundi en légère contraction. Au niveau de la croissance économique américaine, 6 des 10 composantes de l'indice économique avancé du Conference Board sont devenues positives au cours des six derniers mois et le Conference Board ne prévoit plus de récession aux Etats-Unis, observe dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque.

Le Conference Board avait précédemment prédit que la récession commencerait au premier trimestre 2023, puis avait repoussé ses prévisions au deuxième, troisième et quatrième trimestre 2023, avant de les reporter à nouveau au premier et deuxième trimestre 2024. Du côté des flux, les fonds spéculatifs, qui ont investi dans les valeurs technologiques dans les semaines précédant les résultats de Nvidia, accélèrent désormais leur désengagement.

Sur le front des informations économiques, l'inflation au Japon a ralenti en janvier pour un troisième mois d'affilée, mais un peu moins que prévu, renforçant quelque peu les spéculations quant à un début de normalisation monétaire au Japon dès avril. La hausse des prix hors produits frais, qui est la référence de la Banque du Japon (BoJ), s'est établie à 2% sur un an, contre 2,3% en décembre.

Ce mardi, les investisseurs se concentreront aussi sur l'agrégat monétaire M3 en janvier en zone euro, ainsi que sur les commandes de biens durables aux Etats-Unis en janvier.

Peu après 08h10, le SMI notait dans le rouge, cédant 0,23% à 11'426,16 points, selon les données avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär.

L'ensemble des 20 valeurs constitutives de l'indice phare perdait du terrain, les replis s'inscrivant dans une fourchette entre -0,13% et -0,25%. Les trois poids lourds de la cote Nestlé, Novartis et Roche faisaient eux à peine mieux que le SMI, affichant tous trois une baisse de 0,2%.

En haut de tableau, la défensive Swisscom (-0,1%) présentait le repli le plus modéré, devant Geberit (-0,2%), Lonza (-0,2%) et les trois plus grosses capitalisations du marché helvétique.

Alcon (-0,2%) doit dévoiler en soirée ses résultats 2023.

En queue de classement, ABB (-0,2%) héritait de la lanterne rouge, derrière UBS (-0,2%), Richemont et Logitech (tous deux -0,2%).

Hors SMI, plusieurs entreprises ont dévoilé leur performance au titre de l'exercice 2023. Parmi elles, le spécialiste schaffhousois des emballages SIG group (+2,1%) a vu son bénéfice net bondir à 243,2 millions d'euros, contre 37,8 millions l'année précédente.

PSP (+0,5%) progressait quand bien même la société immobilière zougoise a vu son bénéfice net faiblir en 2023, plombé par les revalorisations. Les actionnaires se verront cependant proposer un dividende haussé à 3,85 francs suisses, contre 3,80 francs suisses un an plus tôt.

Straumann (+0,3%) s'apprêtait aussi à entamer la séance en hausse. Malgré une rentabilité en berne, les actionnaires du spécialiste des implants dentaires vont aussi pouvoir profiter d'un dividende relevé.

vj/al