Bourse Zurich: ouverture attendue en légère baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter jeudi la dernière séance de la semaine avant le long week-end de Pâques en léger repli, dans le sillage de la clôture de Wall Street en ordre dispersé mercredi. Alors que le flux d'informations d'entreprises restait bien modeste, les investisseurs, redoutant toujours une récession, se concentrent sur la publication vendredi d'une nouvelle série de données sur l'emploi aux Etats-Unis.

Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin avec d'un côté la progression des valeurs défensives et d'un autre la baisse des valeurs de croissance face à la crainte d'une entrée en récession des Etats-Unis avant la fin de l'année, anticipe John Plassard, de Mirabaud Banque dans son commentaire matinal.

Les principaux indices américains ont terminé de manière variée mercredi soir dans le sillage de la publication de statistiques économiques américaines en décélération laissant de plus en plus penser que les Etats-Unis pourraient rentrer en récession avant la fin de l'année, ajoute l'expert. Une évolution qui pèse notamment sur les valeurs de croissance, dopant en parallèle les titres jugés défensifs.

En mars, les entreprises privées américaines ont créé 145'000 emplois en mars 2023, soit moins que les 261'000 emplois révisés à la hausse en février et que les prévisions de 200'000 postes, ce qui indique que le marché du travail ralentit à mesure que la demande des consommateurs diminue et que le coût de l'emprunt augmente. Le secteur des services a créé 75'000 emplois.

Sur le front des premières informations macroéconomiques, l'activité dans les services en Chine a connu en mars sa plus forte accélération en plus de deux ans après l'abandon des restrictions sanitaires contre le Covid qui pénalisaient l'économie. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur, calculé par le cabinet IHS Markit, s'est établi à 57,8 points le mois dernier, contre 55 en février.

En Suisse, le nombre de personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement (ORP) s'est replié pour le deuxième mois consécutif en mars, atteignant 92'755 (-5697). Le taux de chômage s'est replié de 0,1 point de pourcentage en comparaison au mois de février à 2,0%

Peu après 08h10, l'indice SMI notait à 11'103,37 points, en repli de 0,11%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Sur les vingt valeurs constitutives de l'indice phare, seules trois progressaient, à savoir Givaudan (+0,8%), Credit Suisse (+0,3%) et Swiss Life (+0,1%).

Côté perdants, la lanterne rouge revenait à ABB (-0,2%), derrière UBS (-0,2%) et Logitech et Holcim (-0,2%). Les trois poids lourds de la cote Roche, Novartis et Nestlé se montraient à peine plus solides, tous trois abandonnant 0,1%.

Hors SMI, Temenos s'envolait de 1,8%, apparemment sur fonds de nouvelles rumeurs. DKSH grappillait 0,4%, alors que le facilitateur zurichois de distribution a fait part de l'extension du partenariat déjà existant avec la société française Stilla Technologies en Thaïlande.

