Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait tenter de rebondir mardi, après avoir clôturé dans le rouge et la mauvaise performance de Wall Street la veille. La saison des résultats trimestriels commençait lentement en Suisse et devrait s'accélérer ces prochains jours, notamment aux Etats-Unis. Investisseurs et analystes vont guetter tout signe de rebond d'activité.

"L'évolution des bénéfices des entreprises américaines au 1er trimestre pourrait, en cas de surprises positives, alimenter la hausse actuelle des marchés et ainsi poursuivre l'euphorie à laquelle nous faisons face depuis fin octobre 2020", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Selon le spécialiste de la banque genevoise, "les analystes et les entreprises ont été beaucoup plus optimistes que d'habitude dans leurs révisions d'estimations et leurs perspectives de bénéfices pour le premier trimestre".

A la Bourse suisse vers 08h05, l'indice vedette SMI s'apprêtait à démarrer la séance en hausse de 0,11% à 11'193,93 points, après avoir cédé 0,51% lundi en clôture, selon les indications préalables fournies par Julius Bär.

Givaudan (+1,6%) se plaçait d'emblée en tête du classement, porté par une activité solide au premier trimestre. Les trois premiers mois de 2021 se sont révélés fructueux pour le groupe genevois, qui a enregistré une croissance organique nettement supérieure aux attentes. Cette progression a été soutenue par les deux divisions, mais plus particulièrement par Parfums et Beauté. Les objectifs à moyen terme sont confirmés.

Sika (+1,1%) suivait juste derrière. Le chimiste du bâtiment a étendu ses capacités de production d'adjuvants pour béton à Doha, la capitale du Qatar.

Swiss Re (+0,6%) progressait plus modestement, soutenu par un relèvement d'objectif de cours par Barclays, qui a confirmé le titre à "overweight".

Les autres valeurs vedettes montaient autour de 0,1%, notamment les trois poids lourds de la cote Nestlé, Novartis et Roche.

UBS (-1,3%) était la seule "blue chips" dans le rouge, en raison d'un traitement hors-dividende de 0,37 dollar.

Sur le marché élargi, Dufry (+0,1%) ne faisait pas grand cas dans l'immédiat d'une émission obligataire de 850 millions d'euros au total en deux tranches.

