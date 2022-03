Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse

Zurich (awp) - Au 6e jour de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, la Bourse suisse devrait débuter la séance de mardi de manière hésitante, après avoir déjà clôturé lundi à l'équilibre. Les investisseurs restent concentrés sur l'évolution de la situation militaire en Ukraine ainsi que de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou, lesquelles pourraient non seulement peser sur l'économie russe, mais aussi celle de l'Europe.

A Wall Street, les principaux indices ont achevé la première séance de la semaine de manière dispersée, le Nasdaq ayant progressé, alors que le Dow Jones et le S&P 500 ont fléchi. Malgré l'intensification des tensions géopolitiques en Ukraine et l'accentuation des sanctions internationales à l'encontre de la Russie, les marchés américains ont connu un programme de rachat massif durant les 20 dernières minutes de cotation, observe dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque.

L'Australie, le Japon, la Corée du Sud, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions économiques historiques à l'encontre de la Russie, celles de l'UE étant intégralement reprises par la Suisse. Elles portent sur une exclusion des banques russes du système SWIFT, de l'interdiction d'exporter vers la Russie des avions, pièces et équipements de l'industrie aéronautique et spatiale, ainsi que des technologies de raffinage pour l'industrie pétrolière.

Par ailleurs, les avoirs à l'étranger de la banque centrale russe ont aussi été gelés, tout comme ceux du président russe Vladimir Poutine ainsi qu'une trentaine de personnes jugées proches de ce dernier, notamment. La Biélorussie, accusée d'être impliquée dans les opérations russes, sera aussi frappée de sanctions supplémentaires.

Du côté des nouvelles macroéconomiques, l'activité manufacturière en Chine est restée faible en février mais a connu un léger rebond grâce aux congés du Nouvel an lunaire qui ont soutenu la demande. L'indice des directeurs d'achat (PMI) s'est établi le mois dernier à 50,2, contre 50,1 en janvier, lorsqu'un rebond épidémique avait pesé sur l'économie, selon de chiffres officiels. Les PMI manufacturiers européens et américains sont aussi attendus ce mardi.

Après avoir affiché une infime progression de 0,06% peu après 08h00, le SMI s'orientait plus clairement dans le vert, gagnant vers 08h15 0,15% à 12'005,02 points. A l'exception des deux grandes banques Credit Suisse (-0,5%) et UBS (-0,4%), l'ensemble des valeurs constitutives de l'indice phare de la Bourse suisse progressait.

En haut de tableau, Swiss Life (+2,7%) s'échappait seul en tête. L'assureur-vie a vu sa rentabilité progresser l'année dernière et va dans la foulée augmenter le dividende pour ses actionnaires. Les objectifs stratégiques ont été atteints, voire dépassés, et les nouveaux sont en bonne voie d'être réalisés.

Derrière l'assureur zurichois, ABB (+0,3%) grimpait sur la 2e place du podium provisoire, devant Givaudan (+0,2%) et Holcim (+0,2%). Le géant du matériaux de construction a bouclé l'acquisition de l'américain Malarkey Roofing Products, spécialisé dans la toiture résidentielle.

Les trois poids lourds de la cote, Nestlé, Novartis et Roche (tous trois +0,2%) se retrouvaient en bas de classement.

Hors SMI, SIG Combibloc décollait de 2,7%. Le spécialiste schaffhousois des emballages a dévoilé mardi un bénéfice net de 172,1 millions d'euros, multiplié par deux et demi sur un an. Le groupe a confirmé dans la foulée la croissance ajustée de 6,6% de son chiffre d'affaires, à 2,05 milliards, annoncée début février.

