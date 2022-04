Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse se préparait à ouvrir en hausse, malgré le net repli essuyé la veille en clôture par Wall Street. Alors que la saison des résultats du 1er trimestre se poursuit, avec vendredi Holcim et Schindler, les investisseurs restent sur leurs gardes après les déclarations jeudi du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, lequel a quasiment officialisé une hausse marquée de taux en mai.

Les principaux indices américains ont fini en baisse jeudi dans le sillage d'un "horribilis septimana" (une semaine horrible) pour les grosses valeurs technologiques, lesquelles ont perdu plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis le début de mois, observe dans son commentaire matinal John Plassard, de Mirabaud Banque. Le S&P 500 n'est pas parvenu à tenir le niveau technique important des 4'500 points. Cette marque est considérée comme un point de position stratégique pour les traders d'options, ajoute l'expert.

Lors d'une table ronde organisée jeudi en marge des assemblées de printemps du Fonds monétaire international (FMI), le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a déclaré qu'une hausse de taux d'un demi-point de pourcentage "(serait) sur la table lors de la réunion de mai" les 3 et 4. "Cette parade de responsables de la Fed aux commentaires agressifs (sur le plan monétaire) fait que le marché prévoit désormais trois hausses d'un demi-point" consécutives, a relevé Karl Haeling, analyste de la banque LBBW.

Ce vendredi, les investisseurs se concentreront sur les ventes au détail en Grande-Bretagne en mars ainsi qu'aux PMIs flash d'avril en zone euro et aux Etats-Unis.

Vers 08h20, le SMI notait à 12'384,27 points, en hausse de 0,6%, selon les extrapolations avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des 20 valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique s'affichaient en progrès, la palme en la matière revenant à ABB (+3,1%), devant le poids lourd Nestlé (+1,7%) et UBS (+0,3%).

Les deux autres plus grosses capitalisations de la place helvétique, les géants bâlois de la pharma Roche et Novartis présentaient des gains plus modestes (+0,2% chacun). SGS (+0,15%) affichait la moins bonne performance.

Holcim (+0,3%) a engrangé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 6,44 milliards de francs suisses, en hausse de 11,4% à périmètre constant. La rentabilité opérationnelle a progressé de manière plus que proportionnelle, l'excédent (Ebit) récurrent s'étoffant de plus de 16% à 614 millions.

Hors SMI, Schindler (+0,25) a été à la peine sur les trois premiers mois de 2022, après avoir déjà souffert d'un ralentissement en fin d'année dernière. La direction a toutefois confirmé ses attentes pour l'ensemble de l'exercice.

Sur le marché élargi, Inficon (+0,2%) a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, limitée toutefois par les pénuries de composants. Le fabricant d'appareils de mesure a confirmé ses objectifs pour 2022.

vj/al