Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi en modeste progression, tentant un rebond après le repli de la veille. Les investisseurs étaient toujours préoccupés par la volatilité des prix de l'énergie en Europe, où les tarifs de l'électricité se sont envolés ces derniers jours, laissant présager un hiver difficile pour l'industrie et les gros consommateurs.

La Bourse de New York a clôturé en légère baisse lundi soir, toujours dans le sillage du mouvement de repli intervenu vendredi après les déclarations bellicistes envers l'inflation du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell.

Selon John Plassard de Mirabaud Banque, "les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage d'une détente sur le dollar et sur le prix du gaz en Europe. Les investisseurs semblent cependant toujours dans une phase de digestion après la réunion 'hawkish' de Jackson Hole vendredi dernier".

Vers 08h10, l'indice SMI s'apprêtait à ouvrir en progression de 0,22% à 10'920,40 points, selon les indications préalables fournies par la banque Julius Bär. Lundi soir, il avait terminé en repli de 0,42%.

La totalité des valeurs vedettes s'inscrivait en hausse, emmenées par Partners Group (+2,2%). Face à la détérioration des marchés financiers, le gestionnaire d'actifs a vu sa rentabilité se tasser au premier semestre. Affichant des revenus en repli, le groupe zougois a dégagé un bénéfice net de 464 millions de francs suisses, en baisse de plus d'un quart (-26%) au regard des six premiers mois de 2021.

Les autres titres évoluaient dans la tendance générale, à l'instar des bancaires UBS (+0,3%) et Credit Suisse (+0,2%) et des trois poids lourds de la cote Nestlé, Novartis et Roche (tous les trois +0,2%).

Le marché élargi semblait lui aussi partir du bon pied, l'ensemble des valeurs référencées par Julius Bär se parant de vert.

Une série d'entreprises du marché élargi a dévoilé ses résultats semestriels, notamment Pierer Mobility, TX Group, Peach Property et Epic Suisse (pas de cours avant-Bourse).

al/jh