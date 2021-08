Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse, avalanche de résultats

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait tenter de rebondir mardi, après avoir clôturé en léger repli la veille. Les investisseurs devraient être largement occupés à décortiquer les résultats de la quinzaine d'entreprises ayant dévoilé ce matin leur performance financière, dont Swiss Life et Partners Group. Quelques données macroéconomiques internationales sont également attendues.

La Bourse de New York, qui avait mal démarré lundi perturbée par des données économiques chinoises décevantes et par des considérations géopolitiques, est parvenue à terminer sur de nouveaux records pour l'indice Dow Jones (+0,31% à 35'624,40 points) et le S&P 500 (+0,26% à 4479,71 points) .

"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin malgré des nouveaux records historiques pour le Dow Jones et le S&P 500, les 5e de suite", a estimé John Plassard, de Mirabaud Banque, dans un commentaire. Selon l'analyste, "le doute est effectivement de mise après les récentes déceptions sur la vigueur économique chinoise et les interrogations concernant l'évolution du variant Delta. Les Minutes de la Fed de (mercredi) soir nous apporteront elles plus d'éclairage".

A la Bourse suisse vers 08h14, l'indice vedette SMI s'apprêtait à ouvrir en légère hausse de 0,13% à 12'435,00 points, après avoir clôturé la veille en repli de 0,36%, selon les ordres avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär.

La totalité des valeurs vedettes était en hausse, emmenées par Swiss Life (+1,1%). L'assureur vie a bouclé le premier semestre sur des résultats supérieurs aux attentes. Malgré une légère contraction des revenus, la direction confirme ses objectifs financiers pour l'exercice en cours.

Partners Group (+2,8%) faisait encore plus fort. La société de capital-investissement prévoit de générer une solide performance opérationnelle au 1er semestre, un mois après avoir publié des volumes supérieurs aux attentes. Le bénéfice devrait être doublé.

Les autres "blue chips" évoluaient autour de +0,1%, à l'instar des poids lourds Novartis, Roche et Nestlé. Novartis a annoncé des résultats d'études de phase III positifs pour son traitement ophtalmique Beovu et va déposer des demandes d'homologation aux Etats-Unis et auprès de l'UE.

L'activité principale se déroulait sur le marché élargi SPI. Basilea (+2,1%) a modéré sa projection de déficit opérationnel pour l'ensemble de l'exercice en cours dans un couloir de 7 à 17 millions de francs suisses, contre 13 à 23 millions jusque-là. Le chiffre d'affaires doit désormais s'établir entre 134 et 144 millions, contre 128 à 138 millions.

Huber+Suhner (+2,1%) est parvenu à doubler ses bénéfices au premier semestre et d'une manière générale à battre les attentes du consensus des analystes. Le groupe appenzellois anticipe une poursuite de cette dynamique positive sur ses principaux marchés pour l'ensemble de l'exercice.

Sulzer (+1,1%) va convoquer ses actionnaires le 20 septembre à une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle ces derniers devront donner leur aval au projet de scission de la division Applicator Systems (APS) présenté fin mai.

Vifor Pharma (-0,9%) était l'une des rares valeurs du SPI à se replier, après un abaissement de recommandation et d'objectif de cours par Research Partners.

Parmi les autres sociétés à avoir dévoilé des résultats à mi-parcours figurent Orascom, Orior, Schlatter, VP Bank, Gurit, Implenia, Komax, Medartis, Polypeptide et la Banque cantonale de Thurgovie.

al/ol