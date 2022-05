Bourse Zurich: ouverture attendue en légère progression, la Chine inquiète

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi en légère hausse, après les gains ténus engrangés la veille. La Bourse de New York s'est cherché une direction lundi, après la tentative de rebond de fin de semaine dernière, dans un contexte d'inquiétudes pour la croissance mondiale au vu de données chinoises décevantes.

Les ventes au détail dans l'Empire du milieu ont connu en mai leur plus forte chute depuis deux ans et le chômage a brusquement augmenté.

"Ceci illustre bien évidemment les dommages profonds que les blocages du Covid font subir à la deuxième plus grande économie du monde", relève John Plassard dans son commentaire matinal. Selon lui, le rebond n'en sera que plus fort lorsque la Chine ne sera plus confrontée à la maladie - ou aura adouci ses mesures de Covid zéro.

En France, le taux de chômage est resté quasiment stable au premier trimestre, à 7,3% de la population active, son plus bas niveau depuis 2008, contre 7,4% au dernier trimestre 2021.

A 08h10, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,35% à 11'712,97 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. Toutes les composantes de l'indice phare de la place zurichoise arboraient une livrée verte sur la grille de départ.

Le conseil d'administration de Logitech (+1,1%) a approuvé une proposition de dividende de 0,96 franc en espèces au titre de l'exercice 2021/22. Sous réserve d'approbation par les actionnaires lors de l'assemblée générale en septembre, cette rémunération représenterait une augmentation annuelle de 10%.

ABB (+0,8%) a indiqué en amont de sa journée des investisseurs que sa division Motion contribuera à la croissance et à la rentabilité opérationnelle du groupe, qui devrait s'inscrire à au moins 15% à partir de 2023.

Partners Group (+0,9%) s'est porté acquéreur, pour le compte de clients, d'un portefeuille d'environ 3500 maisons aux Etats-Unis, d'une valeur brute de 1 milliard de dollars.

Sonova (+1,8%) a vu ses ventes bondir de pas loin de 30% à 3,36 milliards de francs suisses lors de son exercice annuel décalé 2021/22, clos fin mars. Le dividende sera revu à la hausse à 4,40 francs suisses, contre 3,20 francs suisses par titre auparavant.

Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (0,2%) freinaient la progression du marché.

Sur le marché élargi, Oerlikon se distinguait avec une avancée de 3,5%, après avoir revu à la hausse ses ambitions à l'horizon 2026 en préambule de sa journée des investisseurs. Le groupe industriel vise désormais une croissance annuelle des ventes de 4 à 6% ainsi qu'une marge opérationnelle (Ebitda) comprise entre 17 et 19%.

Achiko (pas de cours avant-Bourse) a décroché la certification de conformité européenne CE pour son test Covid-19 Aptamex.

Epic Suisse a dévoilé les détails de son introduction sur SIX. L'entreprise zurichoise compte lever un montant brut de quelque 200 millions de francs suisses en plaçant près de 3 millions d'actions dans une fourchette de prix fixée entre 67 et 77 francs suisses par titre.

buc/ib