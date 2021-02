Bourse Zurich: ouverture attendue en net repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine en nette baisse, dans le sillage de la clôture en fort repli de Wall Street jeudi, en particulier du Nasdaq. Echaudés par la hausse des rendements des obligations d'États, les investisseurs pourraient se détourner plus largement des actions.

Les principaux indices américains ont fini en très forte baisse, le rendement du 10 ans américain ayant franchi le seuil de résistance des 1,5% (et 0,75% pour le 5 ans).Le dépassement de ce niveau est considéré comme pouvant être le facteur déclencheur d'une correction des marchés d'actions, note John Plassard de Mirabaud Banque dans son commentaire.

La progression des rendements reflète notamment un manque de demande pour l'adjudication d'un bond du Trésor à 7 ans, laquelle a été considéré par les opérateurs comme "catastrophique", explique l'expert. Elle est aussi due au déclenchement de "stop buy", des ordres d'achat après le franchissement d'un certain niveau

Vers 08h10, l'indice SMI notait à 10'559,19 points, soit une chute de 0,94%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Sur les vingt valeurs composant l'indice phare, seules deux progressaient, à savoir Sika (+0,3%) et Geberit (+0,04%), toutes les autres fléchissant.

Geberit profitait de la reprise de la couverture par Deutsche Bank, alors que Sika bénéficiait pour sa part d'une recommandation d'achat de la part de l'établissement allemand.

Les deux géants du luxe et de l'horlogerie Swatch Group et Richemont se présentaient comme les lanternes rouges, tous deux en baisse de 1,7%, derrière UBS et ABB (-1,6% chacun) ainsi que Credit Suisse (-1,4%).

Du côté des poids lourds de la cote, Novartis (-0,4%) résistait un peu mieux que Roche (-1%) et Nestlé (-1% aussi). Novartis a obtenu du principal comité consultatif de l'Agence européenne des médicaments (EMA) une extension de notice pour le Cosentyx (sekukinumab). Le géant pharmaceutique pourra y inclure les résultats de son étude Maximise sur les manifestations axiales de l'arthrite psoriasique,

Lafargeholcim (-0,3%) se montrait également plus solide que la moyenne. Le numéro un mondial du ciment a plutôt bien résisté à la crise pandémique en 2020, bouclant sur des résultats certes en repli, mais dans l'ensemble supérieurs aux expectatives de la communauté financière.

Conséquence de la chute du Nasdaq jeudi, plusieurs valeurs technologiques de la Bourse suisse buvait la tasse: Logitech et AMS dégringolait de 2,7% chacune, Comet de 2,5% et VAT de 2,5%. Autonoeum gagnait en revanche 0,5%, UBS ayant relevé son objectif de cours.

vj/jh