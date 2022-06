Bourse Zurich: ouverture attendue en net repli après la chute de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la semaine dans le rouge, dans le sillage de la chute des marchés intervenue vendredi. Assaillis de doutes, après une nouvelle hausse du renchérissement aux Etats-Unis, les investisseurs redoutent désormais les conséquences de l'inflation galopante sur l'évolution de la consommation et de la conjoncture.

Les principaux indices américains ont fini en nette baisse vendredi après la publication d'un effondrement du moral du consommateur américain et d'une l'inflation américaine pour le mois de mai au-dessus des attentes et au plus haut niveau depuis 1981. Le phénomène "laisse penser que le pic de l'inflation n'est finalement peut-être pas derrière nous", observe dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque.

Après avoir brièvement ralenti sa hausse inexorable en avril - ce qui a ravivé l'espoir que le pic de l'inflation soit derrière les américains - les prix à la consommation ont augmenté de 1,0% sur un an, nettement plus que les +0,3 % sur un an en avril et les +0,7% anticipés. Cela a porté l'IPC annuel à +8,6 % - un nouveau sommet du cycle.

Ce lundi, les investisseurs guetteront la croissance britannique pour le mois d'avril ainsi que les attentes d'inflation du consommateur américain (mai).

Peu après 08h10, le SMI notait à 10'972,68 points, soit un repli de 1,01%, selon les indications avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des 20 valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique s'inscrivait en baisse.

Les deux poids lourds de la pharma Novartis et Roche (tous deux -0,5%) se montraient les plus résistants, devant SGS (-07%) et Swisscom (-0,8%). Novartis a annoncé avoir obtenu le feu des autorités sanitaires suisses, Swissmedic, pour le Scemblix, un traitement de la leucémie.

Autre principale capitalisation du marché helvétique, Nestlé (1%) se hissait aussi dans la première moitié du tableau.

En bas de tableau, Credit Suisse (-2,1%) héritait une nouvelle fois de la lanterne rouge. Le numéro deux bancaire helvétique serait dans le collimateur du régulateur financier britannique (FCA), selon le Financial Times (FT). Le FCA émettrait des doutes quant à une amélioration suffisante de la culture d'entreprise, de la gouvernance et de la gestion du risque de la part de la banque aux deux voiles.

Sur le marché élargi, Le conglomérat chimique et papetier lucernois CPH Chemie + Papier (pas de cours disponible) a vu son chiffre d'affaires comme son excédent d'exploitation exploser sur les six premiers mois de l'année, profitant d'une évaporation de la concurrence dans le segment du papier.

La Banque cantonale des Grisons (GKB) a pris une participation de 70% dans la banque suisse BZ Bank.

vj/ol