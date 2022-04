Bourse Zurich: ouverture attendue en nette baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer sur un repli prononcé une semaine raccourcie par le weekend pascal. Les investisseurs vont de nouveau se pencher sur les résultats d'entreprises qui vont dévoiler leur performance au premier trimestre dans un contexte tendu, marqué par la hausse des prix et la guerre en Ukraine.

Kiev se prépare en effet à une offensive russe massive à l'est. Après avoir revu ses plans à la baisse et retiré ses troupes de la région de la capitale et du nord de l'Ukraine, la Russie a fait sa priorité de la conquête totale du Donbass, dans l'est, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses.

L'actualité était également dominée par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France. Le 24 avril, le président sortant Emmanuel Macron et la candidate RN Marine Le Pen s'affronteront au second tour, comme en 2017.

"C'est un véritable vote contre (ou de colère) le gouvernement en place qui avait pourtant bien géré la crise du Covid-19, puisque l'on trouve juste après Emmanuel Macron, une personnalité de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Du jamais vu", a résumé John Plassard, analyste de Mirabaud Banque.

Parmi les rendez-vous à surveiller, les investisseurs scruteront jeudi la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) dans un contexte de resserrement monétaire par les principaux instituts d'émission.

En Suisse vers 08h05, l'indice vedette SMI reculait de 0,95% à 12'388,71 points, après avoir pris 1,09% vendredi à la clôture, selon les indications préalables fournies par la banque Julius Bär.

L'ensemble des valeurs vedettes se préparait à ouvrir dans le rouge, emmenées par Nestlé (-1,9%), toutefois traité hors dividende de 2,80 francs suisses, ainsi que les bancaires UBS (-1,1%) et Credit Suisse (-1,0%).

Les deux autres poids lourds de la cote Novartis (-0,7%) et Roche (-0,6%) pesaient également sur l'indice phare de la place zurichoise.

Givaudan (-0,9%) dévoilera mardi sa performance trimestrielle. Les analystes interrogés par AWP tablent sur des recettes entre 1,7 et 1,8 milliard de francs suisses.

Sur le marché élargi, les traitements hors dividendes de Rieter (-3,1%) et d'Emmi (-1,7%), de respectivement de 4 et 14 francs suisses, contribuait à brouiller les cartes.

Bossard (+3,4%) dénotait franchement, après avoir publié des ventes en forte hausse au premier trimestre.

al/jh