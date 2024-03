Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir lundi en baisse, après avoir fini largement au-dessus des 11'600 points vendredi. Ayant gravi des sommets à toute allure, les marchés ralentissent un peu leur course, à l'image de la chute des actions technologiques américaines. En Suisse, la saison des résultats s'offrait un peu de répit.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de la clôture de New York vendredi et d'une prise de bénéfices sur les valeurs technologiques et les grands gagnants de ce début d'année", souligne John Plassard de Mirabaud Banque. S'agit-il d'une "'saine' correction à l'horizon", s'interroge-t-il, alors que les marchés actions semblent faire fi, dans plusieurs pays, des difficultés de l'économie réelle, toujours percutée par les effets de l'inflation et des incertitudes macroéconomiques.

L'expert retient aussi que "les investisseurs ont également digéré le dernier rapport sur l'emploi, qui a renforcé les paris selon lesquels la Fed pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt en juin. On notera cependant que le taux de chômage aux Etats-Unis a été inférieur à 4% pendant 25 mois consécutifs, soit la plus longue période depuis la fin des années 1960".

En Suisse, le Seco va dévoiler l'indice du moral des consommateurs en février. A l'agenda cette semaine figurent notamment le taux d'inflation de février aux Etats-Unis (CPI), mardi mais aussi l'indice des prix à la production (PPI) et les ventes au détail en février, toujours outre-Atlantique, jeudi.

A 8h05, l'indice vedette SMI reculait de 0,18% à 11'626,50 points selon les indications avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär, après avoir clôturé en hausse de 0,62% à 11'647 points vendredi. Toutes les valeurs vedettes pointaient dans le rouge.

Les poids lourds Novartis, Nestlé et le bon Roche égaraient 0,1%.

Zurich Insurance se délestait de 0,2%. Jefferies a relevé l'objectif de cours de l'assureur à 430 francs suisses, contre 410 francs suisses et maintenu la recommandation à "hold".

Les plus lourds reculs étaient enregistrés par Logitech, qui s'effondrait de 0,9% et Richemont (-0,6%).

Hors SMI, Basilea (+1,1%) sa reçu 1,25 million de dollars (1,10 million de francs suisses) par son partenaire de distribution Pfizer suite au franchissement d'un jalon commercial sur les ventes de l'antifongique Cresemba (isavuconazole) en Asie-Pacifique et en Chine.

Julius Bär (-0,2%) propose d'élire Bruce Fletcher et Andrea Sambo au conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 11 avril, en remplacement de Gilbert Achermann, qui a atteint la durée maximale de son mandat, et de David Nicol, président du comité de gouvernance et des risques, dont le départ avait été annoncé le même jour que celui du CEO éclaboussé par la faillite de l'empire immobilier Signa.

ck/al