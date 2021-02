Bourse Zurich: ouverture attendue en repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter la première séance de la semaine en repli, alors que Wall Street avait terminé sans direction vendredi. Le flux de nouvelles d'entreprises demeurait bien modeste, les investisseurs surveillant notamment la hausse des rendements des obligations d'Etat.

Les principaux indices américains ont fini sans aucune tendance vendredi soir dans le contexte d'une importante échéance d'options. Les marchés ont été tiraillés entre d'une part la poursuite de la progression du secteur de la finance et des valeurs liées à l'énergie et d'autre part la baisse des services de communication et de la consommation, a commenté John Plassard de Mirabaud Banque.

Les investisseurs ont été quelque peu perturbés par le nouvel avertissement de Bank of America qui s'attend (toujours) à un repli de plus de 10% des marchés d'actions américains. La banque américaine rappelle que les actions américaines se traitent aujourd'hui à plus de 22 fois les bénéfices attendus au cours des 12 prochains mois, soit leur valorisation la plus élevée depuis la bulle internet, a encore relevé M. Plassard.

Vers 08h10, le SMI notait à 10'673,15 points, soit un repli de 0,3%, selon les calculs avant Bourse de la banque Julius Bär. Sur les vingt valeurs vedettes de la cote, seule Sika s'affichait en hausse, bondissant de 1,6%, plusieurs analystes s'étant montrés élogieux envers le chimiste zougois de spécialités.

Côté perdants, ABB et CS (-0,5%) s'emparaient de la lanterne rouge , derrière UBS (-0,5%). Les trois poids lourds Novartis (-0,3%), Nestlé (-0,3%) et Roche (-0,3%) évoluaient parallèlement à l'indice SMI.

Parmi les rares informations d'entreprises de la matinée, Kühne+Nagel (+1,8%) a fait part de l'acquisition d'Apex International Corporation, l'un des principaux fournisseurs de services logistiques en Asie. Aucune indication n'a été livrée sur les modalités financières.

vj/fr