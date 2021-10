Bourse Zurich: ouverture attendue en repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait démarrer la dernière séance de la semaine en repli, dans le sillage de la nette baisse de Wall Street jeudi en clôture, les indices américains ayant achevé septembre dans le rouge. Alors que le flux de nouvelles d'entreprises se tarit, les investisseurs toujours inquiets de la progression de l'inflation, redoutent aussi un renforcement de la crise énergétique en Chine.

Jeudi, les principaux indices américains ont terminé le mois d'une manière très décevante avec une nette baisse malgré le report d'un potentiel shutdown, les questions concernant le plafond de la dette n'étant cependant pas encore réglées, relève John Plassard, de Mirabaud Banque. Wall Street a ainsi achevé son pire trimestre depuis 2020, observe l'expert.

Les interrogations concernant la normalisation monétaire américaine, soit la réduction des rachats d'actifs avant la fin de l'année et une hausse des taux en 2022 , ainsi que sur la progression de l'inflation continuent à perturber les investisseurs. Les deux dernières semaines de septembre ont représenté la plus mauvaise période pour les indices boursiers mondiaux depuis plus de 60 ans.

Au niveau du plafond de la dette et du shutdown, les choses ont quelque peu évolué hier puisque les républicains et les démocrates ont réussi à se mettre d'accord sur une loi pour financer le gouvernement jusqu'en décembre pour éviter le shutdown au bout d'âpres discussions.

Ce vendredi, les investisseurs analyseront de très près les données concernant l'inflation dans la zone euro en septembre, ainsi que les indicateurs ISM et les PMI manufacturiers de septembre aux Etats-Unis et finalement la confiance du consommateur selon l'Université du Michigan.

Peu après 8h10, l'indice phare de la Bourse suisse SMI notait à 11'50,25 points, soit un recul de 0,79%, selon les calculs avant Bourse de la banque Julius Baer. L'ensemble des 20 valeurs constituant le SMI s'affichaient dans le rouge, dans une fourchette entre 0,5% et 1,2%.

SGS et Swisscom se montraient les plus résistants, le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification lâchant 0,5% et le numéro un suisse des télécommunications 0,6%. ABB (-0,7%) s'offrait la 3e marche du podium.

Les trois poids lourds de la cote, Nestlé, Novartis et Roche dictaient la cadence du repli, tous trois cédant 0,7%. En bas de tableau, la lanterne rouge revenait au numéro un bancaire helvétique UBS (-1,2%), juste derrière son dauphin Credit Suisse et Holcim (-1,1% tous deux).

Hors SMI, Huber+Suhner bondissait de 0,8%. Le groupe industriel appenzello-zurichois a fait part jeudi d'une commande de l'équipementier automobile allemand Continental pour des antennes destinées aux radars présents dans les équipements de conduite autonome.

Barry Callebaut (-0,7%) a enregistré un nouveau changement dans sa direction générale. Le numéro un mondial des produits à base de cacao et de chocolat a nommé Rogier van Sligter comme seul responsable de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea), suite au départ d'Andrew Fleming.

Santhera (pas de cours disponible) a obtenu de l'opérateur de la Bourse suisse SIX un délai de deux semaines supplémentaires pour la publication de ses résultats sur les six premiers mois de l'année, soit au 15 octobre. Le laboratoire rhénan explique être en voie de boucler ledit rapport dans le sillage de l'augmentation de capital finalisée la semaine dernière.

vj/fr