Bourse Zurich: ouverture attendue en repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter la semaine en repli, dans le sillage de la baisse essuyée vendredi par Wall Street. Alors que le flux de nouvelles d'entreprises demeure faible, les investisseurs portent d'ores et déjà leur attention à la traditionnelle réunion des banquiers centraux de Jackson Hole, aux Etats-Unis, à partir de jeudi.

Les principaux indices américains ont clôturé vendredi soir en baisse face à des prise de bénéfices et une nette remontée des rendements des bons du Trésor, le 10 ans se rapprochant de la marque des 3%, observe dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque. Les déclarations du président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, selon lequel la banque centrale américaine doit freiner l'inflation, même si cela entraîne une récession, ont mis le feu aux poudres.

M. Barkin a ajouté que l'institution d'émission monétaire doit relever les taux en territoire restrictif. L'ambiance devient de plus en plus tendue sur les marchés et la majeure partie des stratégistes estiment désormais que la reprise des actions européennes est arrivée à son terme, a poursuivi John Plassard.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques, la Banque centrale chinoise a abaissé une nouvelle fois cette année deux de ses taux d'intérêt de référence. La mesure doit soutenir une économie fragilisée par une crise de l'immobilier et les restrictions sanitaires.

Plus tard dans le journée, les investisseurs se pencheront sur le rapport mensuel de la Bundesbank ainsi que l'indicateur de l'activité de la région de Chicago en juillet.

Peu avant 08h15, l'indice SMI notait à 11'122,11 points, en repli de 0,3%, selon les données avant-Bourse de la Banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique s'affichait dans le rouge, les pertes se situant dans une fourchette de 0,2% à 1,2%.

En bas de tableau, Swiss Re (-1,2%) héritait de la lanterne rouge, derrière Richemont (-0,7%), UBS (-0,4%) et ABB (-0,4% également).

Seule information du matin parmi les valeurs vedettes, Credit Suisse (-0,3%) a fait part de la nomination de Dixit Joshi au poste de directeur financier, remplaçant à partir du 1er octobre le responsable de longue date David Mathers. L'établissement a également recruté une nouvelle directrice opérationnelle, en la personne de Francesca McDonagh.

Les trois poids lourds de la cote, Nestlé, Novartis et Roche limitaient leur perte à 0,2%. Le groupe pharmaceutique Roche a annoncé le lancement d'un nouveau test Covid-19 développé en partenariat avec sa filiale TIB Molbiol destiné à détecter et différencier le sous-variant BA.2.75.

Du côté du marché élargi, la coentreprise helvético-allemande de Vifor (pas de cours disponible) et Fresenius, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP), a fait part de la décision rendue en sa faveur par un tribunal du Delaware pour le brevet américain couvrant la formulation du Velphoro.

Les groupes pharmaceutiques genevois Relief Therapeutics (pas référencé par Julius Bär) et pennsylvanien Nrx Pharmaceuticals, un temps partenaires pour le développement d'un traitement ciblant la Covid-19, vont s'attabler pendant un mois pour tenter de trouver une solution à leur litige.

Le laboratoire Obseva va devoir présenter d'ici le 29 août au Nasdaq Stock Market new-yorkais un plan de remise à niveau de ses fonds propres, à au moins 10 millions de dollars, afin de se conformer avec le règlement de l'indice boursier étasunien. La firme plan-les-ouatienne précise que ce dernier a usé de son pouvoir discrétionnaire pour réduire à une semaine un délai de traditionnellement 45 jours.

