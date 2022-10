Bourse Zurich: ouverture attendue en repli

Zürich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la première séance de la semaine dans le rouge, après la clôture en repli de Wall Street vendredi et une nouvelle vague d'avertissements sur résultats d'entreprises américaines. Après la pause du week-end, les investisseurs se focaliseront aussi sur Credit Suisse, le numéro deux bancaire suscitant de plus en plus d'inquiétudes, malgré les propos rassurants de la direction.

Les principaux indices américains ont fini en baisse vendredi, après avoir pourtant tenté un rebond technique en début de séance. La crainte d'un ralentissement économique a plombé la tendance, l'équipementier Nike ayant lancé un avertissement sur résultats. Dans la foulée, Samsung Electronics, premier producteur mondial de puces mémoires a donné plus de détails sur l'aggravation du ralentissement des semi-conducteurs et l'effondrement des marchés mondiaux des PC, observe John Plassard, de Mirabaud Banque.

De plus en plus d'entreprises lancent des avertissements et cela devrait se poursuivre ces prochaines semaines, ajoute l'expert. La tension reste aussi de mise après la publication du taux d'inflation annuel de la zone euro qui est passé de 9,1% en août à 10% en septembre 2022, atteignant pour la première fois un taux à deux chiffres, selon des estimations préliminaires.

Ce lundi, les investisseurs se pencheront notamment sur les indices des directeurs d'achats (PMI) de septembre en zone euro et aux États-Unis. En Suisse, l'OFS dévoilera en début de matinée, l'évolution des prix en septembre.

Peu avant 08h20, l'indice SMI lâchait 0,54% à 10'211,66 points, selon les données avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des vingt valeurs constitutives de l'indice phare s'inscrivait en baisse dans une fourchette de -0,3% à -2,7%.

En bas de tableau, Credit Suisse (-2,7%) héritait de la lanterne rouge, la communauté financière ayant passé le week-end à s'interroger quant à la situation financière du numéro deux bancaire helvétique, alors que la direction de l'établissement a tenté de la rassurer en s'appuyant sur une position en capitaux solide. La semaine passée, le titre de l'institut a atteint un plus bas historique à près de 3,66 francs suisses.

Richemont (-1%) était aussi à la peine, tout comme ABB (-0,8%) et UBS (-0,8%) également. Accelleron, émanation du géant zurichois de l'électrotechnique fera ce jour ses premiers pas à la Bourse suisse, le processus d'externalisation du fabricant de turbocompresseurs étant désormais finalisé.

Les trois poids lourds de la cote, jouaient quant à eux leur rôle défensif, limitant chacun leur repli à 0,5%, en ligne avec le SMI. Le géant pharmaceutique Roche a trouvé un nouveau directeur général (CEO) pour sa division Diagnostics en la personne de Matt Sause, qui rejoindra la direction générale. Actuellement responsable pour l'Amérique du Nord, ce dernier succédera au 1er janvier prochain à Thomas Schinecker, appelé à reprendre la tête du groupe à compter de mi-mars.

Swisscom (-0,4%) présentait la perte la plus faible parmi les vingt valeurs vedettes.

Sur le marché élargi, Idorsia (+1,3) décollait, l'entreprise biotechnologique prévoyant désormais de déposer une demande d'homologation pour son somnifère daridorexant au cours du premier semestre 2023 au Japon après les résultats positifs enregistrés lors d'une étude clinique de phase III.

vj/ib