Zurich (awp) - La Bourse suisse se préparait lundi à entamer la semaine en baisse, dans le sillage de la clôture en repli de Wall Street vendredi, alors que le marché manque d'impulsions après une semaine marquée par de nouveaux tours de vis monétaires de plusieurs banques centrales. Les investisseurs restent cependant dans le doute concernant les véritables intentions des institutions d'émission.

Les trois indices américains ont terminé en baisse vendredi soir, à l'instar de leurs homologues mondiales, alors que les inquiétudes persistantes d'une récession s'intensifient en raison des politiques monétaires restrictives, ce qui pèse sur les prix du pétrole brut, observe John Plassard de Mirabaud Banque. La semaine dernière, le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale pourrait encore relever ses taux d'ici la fin de l'année.

Sur la semaine, le Dow Jones a baissé de 2%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont respectivement reculé de 1,8% et 2%.

Sur le front des données macroéconomiques, les nouveaux indices PMI pour les Etats-Unis ont montré que le secteur des services est resté robuste le mois dernier, mais que l'industrie manufacturière a connu la plus forte baisse depuis le début de l'année, bien plus que prévu.

Les inquiétudes semblent cependant venir de l'Europe, estime M. Plassard dans un commentaire. En effet, le HCOB Eurozone Composite PMI est tombé à 50,3 en juin, en baisse par rapport aux 52,8 du mois précédent et en dessous du consensus du marché de 52,5, selon une estimation préliminaire. Ce dernier chiffre indique un net ralentissement de l'expansion de la production dans la zone, qui n'a été que marginale et la plus faible depuis janvier, en raison de la combinaison d'une hausse plus lente de l'activité dans le secteur des services et d'un ralentissement plus marqué de la production manufacturière.

Ce lundi, les investisseurs examineront les données de l'institut allemand Ifo pour le mois de juin.

Vers 08h10, l'indice SMI notait à 11'213,65 points, en repli de 0,07%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär.

Sur les 20 valeurs constitutives de l'indice phare, seul Sika (+0,7%) gagnait du terrain, les 19 autres en cédant. Les reculs demeuraient toutefois modestes, s'installant dans une fourchette entre -0,06 et -0,14%. Le chimiste de spécialités zougois était dopé par le relèvement par Barclays de son objectif de cours.

Les trois poids lourds de la cote Nestlé, Novartis et Roche fléchissaient tous trois modestement de 0,08%. En bas de classement, la lanterne rouge revenait à UBS (-0,1%), derrière ABB, Holcim (tous deux -0,1%) et Givaudan (-0,1%).

Hors SMI, Leonteq dégringolait de 10,1%, le spécialiste des produits structurés ayant revu à la baisse ses attentes en termes de rentabilité avant impôts pour l'ensemble de l'année, notamment en raison de la faiblesse des activités de négoce. Pour l'ensemble de 2023, l'entreprise zurichoise prévoit désormais un bénéfice avant impôts de 40 à 70 millions de francs suisses, contre 70 à 100 millions jusqu'alors.

Parmi les autres informations du début de matinée, Le biochimiste Evolva (pas de cours disponible) a conclu un accord avec son actionnaire de référence Nice & Green, permettant d'assurer le financement de l'entreprise bâloise au moins jusqu'à la fin de l'année. L'évaluation des alternatives stratégiques se poursuit.

vj/al