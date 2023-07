Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait vendredi à ouvrir la dernière séance de la semaine en repli, dans le sillage du mouvement de ventes à Wall Street la veille. Demeurant fébriles, les investisseurs se focalisent plus que jamais sur les très attendues décisions la semaine prochaine de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE), alors que la saison des résultats du 2e trimestre est désormais bien lancée.

A Wall Street jeudi soir, les principaux indices américains ont fini de manière dispersée avec d'un côté les baisses du Nasdaq et du S&P 500 en raison des mauvaises performances de Netflix et de Tesla et d'un autre la progression du Dow Jones, à la faveur des bons résultats de Johnson & Johnson ou encore d'IBM, observe John Plassard, de Mirabaud Banque. Le Dow Jones a ainsi achevé une 9e séance de hausse consécutive, ce qui n'était pas arrivé depuis septembre 2017. Le record absolu étant de 13 jours d'affilée en janvier 1987, relève l'expert.

"Au niveau technique, on notera que le ratio contrariant BULL/BEAR qui a été publié hier est arrivé dans une zone de sur-achat (au-delà des 50 points) qui n'avait pas été atteint depuis avril 2021. Le ratio bull-bear est établi sur la base d'une enquête hebdomadaire auprès d'un grand nombre d'analystes et reflète le sentiment des investisseurs par rapport aux marchés", explique M. Plassard.

"Un ratio bull-bear de 1 signifie qu'il y a précisément autant d'analystes positifs que négatifs. Historiquement c'est un indicateur qui fonctionne très bien dans les zones considérées comme "extrêmes". Depuis hier on y est (en zone extrême)", selon les spécialiste de la banque genevoise.

Avant le week-end, les investisseurs se concentreront sur l'inflation en juin au Japon, tout comme les ventes au détail en juin en Grande-Bretagne et les ventes au détail en mai au Canada.

Vers 08h16, l'indice SMI notait à 11'182,46 points, soit un repli de 0,17%, selon les calculs avant-ouverture du gestionnaire de fortune Julius Bär. L'ensemble des vingt valeurs constitutives de l'indice phare perdaient du terrain, dans une fourchette de -0,1 à -2,3%.

La défensive Swisscom (-0,06%) tenait son rang, affichant le repli le moins marqué, devant Geberit (-0,1%) et le poids lourd Nestlé (-0,1%), accompagné de ses pairs Novartis et Roche (tous deux aussi -0,1%).

En bas de classement, Lonza (-2,3%) héritait de la lanterne rouge, loin derrière Holcim (-0,1%), ABB et UBS (chacun aussi -0,1%).Le biochimiste bâlois a affiché sur les six premiers mois de l'année une croissance de 3,2% à 3,08 milliards de francs suisses. Mesurée à l'aune de la marge brute d'exploitation (Ebitda) de base, la rentabilité s'est par contre contractée de 3,1 points de pourcentage (pp) à 20,0%. Le groupe confirme ses ambitions de croissance pour l'année en cours comme à plus longue échéance, mais revoit à la baisse ses prétentions de rentabilité.

Hors SMI, Schindler décollait de 4,1%. Le fabricant lucernois d'ascenseurs et d'escaliers roulants n'a pas faibli sur les six premiers mois de l'année, parvenant à faire progresser ses ventes et la rentabilité. La direction a dans la foulée relevé ses attentes pour l'ensemble de l'année.

Idorsia (+3%) était aussi à la fête. Le laboratoire pharmaceutique bâlois prévoit de se serrer la ceinture au niveau des coûts et a lancé des mesures d'économies. La société, qui fait face à une situation financière "difficile", va devoir réduire ses investissements dans la recherche et le développement. Jusqu'à 500 postes pourraient être supprimés dans le cadre de ces mesures, principalement dans la recherche, soit plus du tiers de son effectif.

Galenica gagnait près de 2%. Credit Suisse a relevé la recommandation pour l'action à "neutral", contre "underperform" précédemment. L'objectif de cours est maintenu à 70 francs suisses.

Temenos (+1,9%) a bouclé son deuxième partiel 2023 sur un chiffre d'affaires quasiment stable, alors que la rentabilité tant opérationnelle que nette s'est améliorée en rythme annuel. Les objectifs pour l'ensemble de l'année ont été reconduits, de même que ceux à moyen terme.

vj/fr