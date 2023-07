Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi en repli, malgré la clôture en hausse de Wall Street la veille. Alors que la saison des résultats semestriels se poursuit, les investisseurs pourront se pencher sur la très attendue décision de la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale américaine devant selon la plupart des économistes procéder à un nouveau resserrement de sa politique monétaire.

Les principaux indices américains ont clôturé mardi, avant la publication de plusieurs résultats d'entreprises telles que Microsoft ou encore Alphabet, la maison-mère de Google et le début mercredi de la réunion de deux jours du Comité de politique monétaire de la Fed. Le Dow Jones a marqué sa 12ème séance de hausse consécutive, la dernière progression identique remontant à janvier 1987, record historique, relève John Plassard, de Mirabaud Banque.

La tendance du jour a été alimentée par la publication d'une forte remontée de la confiance des consommateurs aux Etats-Unis. Le Conference Board Consumer Confidence est en effet revenu à 117 points au mois de juillet 2023 contre 110,1 le mois précédent. La statistique revient ainsi à son niveau d'août 2021.

Outre la décision de la Fed, les investisseurs examineront ce mercredi l'agrégat monétaire M3 en zone euro en juin.

Peu avant 08h15, le SMI notait à 11'210,32 points, soit un repli de 0,19%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'indice phare du marché fléchissant dans une fourchette étroite entre -0 ,1% et -0,2%, seul Richemont essuyant un repli plus prononcé, soit de près de 1%.

Le géant genevois du luxe décrochait la lanterne rouge dans le sillage de la publication la veille d'une performance du concurrent français LVMH jugée en demi-teinte malgré un bond des ventes de 15%. Certains observateurs ont fait part de leur déception face à la croissance aux Etats-Unis, alors que la fin des hausses de prix semble se préciser.

En haut de tableau, Swisscom (-0,1%) se montrait le plus résistant, devant Geberit et Lonza (-0,1%) également. Affichant un tassement dans la moyenne, les trois poids lourds de la cote, Nestlé, Roche et Novartis abandonnaient tous trois 0,1% également.

Outre Richemont, ABB, Holcim, Givaudan et UBS subissaient les plus lourdes pertes, soit 0,2%. Un tribunal d'appel de Londres a, selon Finanz und Wirtschaft, autorisé une plainte collective portant sur plusieurs milliards contre des grandes banques, dont JPMorgan, Citigroup et le numéro un bancaire helvétique en raison de supposées manipulations sur le marché des devises.

Hors SMI, EFG International bondissait de 1,6%. La banque privée zurichoise EFG a enregistré au premier semestre 2023 une nette amélioration de sa rentabilité, assortie d'une progression de ses avoirs sous gestion. L'établissement profite de la publication de ses résultats à mi-parcours mercredi pour annoncer le lancement d'un programme de rachat d'actions, portant sur six millions de titres sur douze mois.

Also (+1,6%) était également à la fête. Le distributeur de matériel informatique et de logiciels a souffert au cours des six premiers mois de 2023, publiant des résultats à la baisse. Le groupe lucernois confirme toutefois ses objectifs à court et moyen terme, sous réserve de l'évolution macroéconomique.

En revanche Swatch Group (-1%) était à la peine souffrant aussi de l'effet LVMH. Cosmo Pharmaceuticals se délestait également de 1,1%, le laboratoire transalpin ayant dégagé un bénéfice net de 1,49 million d'euros, en fort repli par rapport aux 7,9 millions engrangés un an auparavant.

vj/ck