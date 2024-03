Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait à entamer la dernière séance de la semaine en repli, après avoir déjà marqué le pas la veille en clôture, tout comme Wall Street. Les investisseurs ont accusé le coup face à des prix à la production aux Etats-Unis plus élevés qu'espéré, douchant encore un peu plus les attentes de voir la Réserve fédérale baisser rapidement ses taux d'intérêts.

Les principaux indices américains ont fini en baisse hier soir dans le sillage de la publication des prix à la production aux Etats-Unis plus élevés que prévus qui ont littéralement dopé le rendement des Treasuries, observe John Plassard, de Mirabaud Banque.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,6% d'un mois sur l'autre en février 2024, marquant la plus forte hausse depuis août dernier et dépassant les attentes du marché qui tablait sur une progression de 0,3%. Les prix des biens ont augmenté de 1,2 %, la plus forte hausse en six mois, principalement en raison d'une hausse de 4,4 % des coûts de l'énergie et d'une augmentation de 1,0 % des prix des denrées alimentaires.

Ce vendredi, les investisseurs se pencheront notamment sur la production industrielle et le sentiment du consommateur en février aux États-Unis.

A la Bourse suisse, le SMI notait vers 08h12 à 11'706,04 points, en repli de 0,13%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Parmi les vingt valeurs constitutives de l'indice phare, seuls Swisscom et Holcim prenaient de la hauteur, les dix-huit autres baissant.

En haut de tableau, Swisscom (+0,9%) s'échappait seul en tête. Le numéro un suisse de télécoms a annoncé avoir signé avec son homologue britannique Vodafone Group le rachat de la totalité de Vodafone Italia pour 8 milliards d'euros (7,6 milliards de francs suisses) en numéraire. Ce dernier sera fusionnée avec Fastweb, la filiale transalpine du géant bleu. Le Conseil fédéral a approuvé cette acquisition et examinera une privatisation du groupe.

Derrière le géant bleu, Holcim (+0,1%) faisait encore bonne figure. Le producteur de matériaux de construction a fait part du lancement de son programme de rachat d'actions lundi prochain. Le groupe zougois souhaite acquérir, pour un total de 1 milliard de francs suisses, quelque 58 millions de titres, soit au maximum 10% du capital-actions.

Les poids lourds de la cote, Nestlé, Novartis et Roche évoluaient de concert avec le SMI, cédant tous trois 0,1%. En bas de classement, Sonova (-1,9%) héritait de la lanterne rouge, derrière Alcon (-0,7%) et Logitech (-0,6%). UBS a abaissé la recommandation de Sonova à "sell", contre "neutral" précédemment. L'objectif de cours a été relevé à 260 francs suisses, contre 225 francs suisses.

vj/jh