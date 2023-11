Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait mercredi à ouvrir en repli. Alors que le flux de résultats du 3e trimestre demeurait modeste, les investisseurs étaient dans l'attente de l'intervention en soirée à Washington du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, lequel pourrait bien doucher les espoirs d'une pause prolongée dans le resserrement de la politique monétaire de la banque centrale des Etats-Unis.

Un peu plus au nord à New York, Wall Street a vu ses principaux indices clôturer mardi en hausse, les valeurs de croissance progressant à la faveur d'une détente au niveau des rendements des bons du trésor et de la baisse des prix de l'énergie, celui du baril de pétrole revenant à son niveau affiché en août dernier. "La séance a néanmoins été marquée par une forte volatilité dans le sillage d'une remontée de la nervosité avant le discours de Jerome Powell ce soir lors d'une conférence économique à Washington", observe John Plassard, de Mirabaud Banque. La hausse des taux de la Banque d'Australie après 4 pauses consécutives a aussi rajouté une dose de stress et de doute.

En attendant le discours de M. Powell et d'autres responsables de la Fed, les investisseurs se pencheront ce matin sur le chiffres de l'inflation finale en Allemagne en octobre, ainsi qu'aux ventes au détail en zone euro en septembre.

Peu avant 08h15, l'indice SMI notait à 10'553,71 points, soit une contraction de 0,16%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Dix-huit des vingt valeurs constitutives de l'indice phare perdaient du terrain, seuls les titres de Holcim (+1%) et Geberit (+0,3%) parvenant à s'extraire de la zone négative.

Dévoilant mercredi des objectifs pour l'Europe, le géant zougois des matériaux de construction a indiqué tabler à l'horizon 2026 sur un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de francs suisses, pour un résultat d'exploitation Ebit dépassant 1,6 milliard. D'ici à 2030, la croissance organique annuelle en Europe doit atteindre 4% pour les ventes nettes et 8% pour l'Ebit.

La banque Julius Bär tout comme Barclays ont pour leur part relevé leur objectif de cours pour le titre du spécialiste st-gallois des techniques sanitaires, tout en maintenant leur recommandation.

Star du jour à la faveur de la publication de sa performance après neuf mois, Swiss Life (-1,7%) trébuchait, héritant de la lanterne rouge du SMI. L'assureur-vie zurichois s'est certes maintenu sur la voie de la croissance, mais la performance de l'activité de gestion d'actif pour le compte de tiers s'est révélée inférieure aux attentes.

Quant aux trois poids lourds de la cote, Novartis, Nestlé et le bon Roche, ils évoluaient de concert avec le SMI, lâchant chacun entre 0,1 et 0,2%.

vj/lk