Bourse Zurich: ouverture attendue en repli, en attendant l'emploi US

Zurich (awp) - La Bourse suisse risque de connaître une session difficile vendredi. La veille, Wall Street a terminé en forte baisse, inquiète des difficultés de la banque californienne Silicon Valley Bank (SVB), un jour avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi.

La séance avait pourtant bien commencé, soutenue par des chiffres hebdomadaires du chômage supérieurs aux attentes qui laissent présager d'un refroidissement sur le marché du travail.

"La séance de jeudi aurait pu être calme", lance Ipek Ozkardeskaya dans son commentaire matinal, soulignant que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont dépassé les 200'000 pour la première fois depuis janvier, ce qui a fait chuter les rendements à court terme aux Etats-Unis.

Les données conjoncturelles étaient de nature à rassurer les investisseurs et conduire à une correction mineure des actions avant les chiffres de l'emploi ardemment attendus. "Mais non", tranche l'analyste de Swissquote, signalant le doute qu'ont suscité les difficultés de SVB sur l'ensemble du secteur bancaire.

A 08h25, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 1,18% à 10'819,53 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. L'ensemble des composantes de l'indice phare de la place zurichoise arborait une livrée rouge sur la grille de départ.

Les bancaires étaient particulièrement à la peine, Credit Suisse se délestant de 3,6% et UBS de plus de 3,2%, mais aussi Julius Bär (-2,5%), Temenos (-2,8%) et sur le marché élargi EFG (-2,7%), Vontobel (-2,5%) ou encore Swissquote (-2,5%).

Roche (-0,8%) a reçu d'une commission de conseil de l'autorité sanitaire américaine (FDA) un avis majoritairement favorable pour l'utilisation de Polivy (polatuzumab vedotin) en combinaison avec Rituxan (rituximab) plus cyclophosphamide, doxorubicine et prednisone (R-CHP) pour le traitement de patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) non encore traité.

Les deux autres poids lourds Novartis et Nestlé (-0,8%) freinaient le recul du marché.

VAT (-3,0%) a vu sa recommandation dégradée par la Banque royale du Canada (RBC), qui ne recommande plus le titre à l'achat. Le groupe a certes dépassé les attentes au quatrième trimestre, mais les perspectives sont étonnamment timorées, estime l'établissement d'outre-Atlantique, qui anticipe un recul de 15% des ventes.

UBS a relevé son objectif de cours pour Holcim (-1,1%) à 63 (51) francs suisses et confirme "neutral", soulignant la forte dynamique que connaît le géant des matériaux de construction malgré le contexte macroéconomique difficile.

Plusieurs sociétés du marché élargi ont levé le voile sur leur performance annuelle. C'est le cas de Starrag, Mikron, Orell Füssli et Mobilezone (non référencés).

Unique rescapé des échanges avant-Bourse, U-Blox (+1,0%) a fait état d'une vigoureuse progression de sa rentabilité l'an dernier. Affichant des ventes record et ayant quasiment quadruplé son résultat opérationnel ajusté, le fabricant zurichois de puces de communication et de géolocalisation a vu son bénéfice net s'envoler à 101,7 millions de francs suisses.

Bachem (-4,3%) a récolté 108,1 millions de francs suisses dans le cadre d'une procédure d'augmentation de capital accélérée, via l'émission de 1,25 millions de nouvelles actions au prix de placement de 86,50 francs suisses l'unité. Le produit de l'opération annoncée la veille après la clôture boursière doit servir à financer ses projets de croissance.

