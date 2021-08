Bourse Zurich: ouverture attendue en repli, le variant Delta inquiète

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la première séance de la semaine sur une note négative, après avoir récemment conquis un sommet après l'autre. Alors que deux des principaux indices de Wall Street ont bouclé sur de nouveaux records vendredi dernier, la confiance des marchés est sérieusement entamée par les craintes liées à la résurgence de la pandémie.

"Les consommateurs américains s'inquiètent de la reprise de la pandémie de Covid-19 à cause du variant Delta et leur confiance est tombée au plus bas depuis près de dix ans", relève dans son commentaire John Plassard de Mirabaud Banque, en référence à l'effondrement de l'indice correspondant publié à la veille du week-end.

En Chine, les ventes au détail ont connu en juillet leur plus faible progression depuis le début de l'année, soulevant des inquiétudes sur la reprise de la deuxième économie mondiale. Principal indicateur de la consommation dans la deuxième économie mondiale, elles ont augmenté le mois dernier de 8,5% sur un an, après 12,1% au mois de juin.

Le Japon a pour sa part fait état d'une progression de 0,3% de produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre, par rapport au précédent, une croissance plus forte que celle attendue par le consensus Bloomberg (+0,1%), qui permet d'éviter une retombée en récession de la troisième économie mondiale.

A 08h20, le Swiss Market Index (SMI) s'enfonçait de 0,36% à 12'420,00 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. A l'exception notable de Swiss Re (+0,2%), les composantes de l'indice phare de la place zurichoise étaient toutes drapées de rouge.

Le réassureur zurichois a vu son objectif de cours légèrement relevé par Jefferies, qui reste à "hold". Selon l'analyste, les perspectives sont de plus en plus positives pour le groupe, compte tenu du redressement durable qui se dessine pour les marges dans l'assurance directe.

Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (-0,2% chacun) freinaient le recul de l'indice. Au contraire, les bancaires UBS et Credit Suisse (-0,4% chacun) ainsi qu'ABB (-0,4%) fermaient la marche, sans indication particulière.

Sur le marché élargi, Rieter (+1,3%) a annoncé le rachat pour 300 millions d'euros d'activités au groupe Saurer, ainsi que son intention de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de destituer deux de ses administrateurs qui auraient tenté de monter une offre concurrente dans le cadre de l'opération.

Basilea (+1,2%) va obtenir 4,3 millions de dollars supplémentaires de l'Agence américaine de recherche biomédicale (Barda), afin de poursuivre le développement de son programme d'études cliniques en phase III sur son antibiotique Ceftobiprol.

Dufry se distinguait avec une avancée de près de 0,8% après avoir vu sa recommandation relevée à "sector perform" par la Banque royale du Canada. L'exploitant de boutiques hors taxes est une entreprise bien gérée, comme en attestent la gestion des coûts et de la trésorerie, écrit l'analyste.

La porteur Dätwyler (+0,5%) profitait d'un sérieux relèvement d'objectif de cours de la part d'UBS, qui a confirmé dans la foulée sa recommandation d'achat. Les vents contraires devraient être de courte durée et les perspectives à moyen terme restent intactes, estime l'analyste.

