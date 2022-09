Bourse Zurich: ouverture attendue en terrain positif

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de vendredi sur un rebond, après avoir bouclé jeudi en forte baisse. La Bourse de New York a, elle, conclu en ordre dispersé. La lutte contre l'inflation restait, encore, au coeur des préoccupations.

Cet après-midi sera dévoilé le taux de chômage en août aux Etats-Unis. Le pays devrait avoir créé 300'000 emplois non agricoles le mois dernier, a souligné Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. Les chiffres de cette catégorie (NFP) ont déjà surpris positivement ces derniers mois. Si c'est à nouveau le cas, "cela garantira un hausse de 75 pb (des taux directeurs) lors de la réunion de septembre" du comité de la Fed (FOMC).

John Plassard de Mirabaud Banque a lui retenu "le net rebond du dollar face à l'euro et au franc suisse, les investisseurs pariant de plus en plus sur une Fed hawkish lors de sa prochaine réunion du 21 septembre."

La Chine a confiné jeudi plus de 20 millions d'habitants à Chengdu, dans le sud-ouest du pays, au moment où le géant asiatique fait face à un rebond de l'épidémie de Covid-19.

A 08h10, l'indice SMI avançait de 0,54% à 10'721,38 points, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des 20 valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique se paraient de vert, à l'exception de Givaudan (-1,4%). Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "sell" contre "neutral" du spécialiste des arômes et sabré l'objectif de cours de 400 francs suisses à 3100 francs suisses.

Holcim et Logitech faisaient la course en tête (+1,7% chacun).

Le groupe d'inspection et de certification SGS (+0,4%) se renforce aux Etats-Unis, en rachetant Penumbra Security.

Le géant pharmaceutique Novartis (+0,5%) livre vendredi le programme de ses présentations de deux prochains congrès. Les autres poids lourds Roche et Nestlé allaient à la même allure.

Du côté du marché élargi, Sulzer (+1,1%) a pris une participation d'envergure indéterminée et pour un montant non divulgué dans le jeune producteur néerlandais de biopolymères Cellicon.

ck/jh