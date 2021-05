Bourse Zurich: ouverture attendue en très légère baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur un très léger repli, dans le sillage de la clôture en net repli de Wall Street la veille. Les investisseurs toujours aux aguets quant à l'évolution de l'inflation, se concentreront notamment sur la publication en début d'après-midi du renchérissement en avril aux Etats-Unis.

A l'image des marchés européens et de la Bourse suisse aussi, les principaux indices américains ont clôturé mardi en baisse, le Nasdaq achevant sans véritable tendance une séance alimentée par des programmes de rachats d'actions, alors que les valeurs liées à l'énergie ont nettement sous-performé, note John Plassard, de Mirabaud Banque.

La crainte d'un emballement de l'inflation à travers la hausse des prix des matières premières est à l'origine de cette baisse, selon l'expert. Des augmentations qui pourraient au final se répercuter sur les consommateurs à cause du fameux effet de second tour.

Le thème de l'inflation a aussi été alimenté hier par la hausse du renchérissement en Chine. Outre les données américaines concernant l'évolution des prix en avril, les investisseurs se pencheront ce jour sur la croissance de l'économie britannique au premier trimestre.

Vers 08h10, l'indice SMI notait à 10'988,66 points, soit un infime repli de 0,01%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Sur les vingt valeurs constitutives de l'indicateur phare du marché helvétique, seul Zurich Insurance s'affichait en hausse, les 19 autres titres cédant du terrain.

L'assureur zurichois a vu son volume d'affaires bondir de 14% sur un an au premier trimestre à 11,0 milliards de dollars (près de 10,0 milliards de francs suisses), à la faveur de la croissance de ses activités entreprises et d'une amélioration sur le front des tarifs, et ce dans toutes les régions. Sur une base comparable, c'est-à-dire ajusté des effets de change et d'acquisition, la croissance s'est montée à 9%.

En bas de tableau, Credit Suisse (-0,1%) s'illustrait en lanterne rouge, en compagnie d'ABB, UBS et Sika (tous -0,1%). Les trois poids lourds de la cote s'affichaient de justesse dans le rouge, Novartis cédant 0,03%, tandis que Nestlé et Roche lâchaient à peine 0,1%.

Sur le marché élargi, Metall Zug (pas de cours disponible) a laissé entendre qu'il devrait dégager à mi-parcours en 2021 un excédent opérationnel (Ebit) d'environ 10 millions de francs suisses, à comparer avec un déficit de 1,7 million à pareille époque l'an dernier. La base de comparaison a été apurée de la contribution des appareils électroménagers de V-Zug, autonomisés et introduits en Bourse en juin dernier.

Dufry (+1,4%) a décroché, par l'intermédiaire de sa filiale World Duty Free, un contrat d'exploitation de 12 ans à l'aéroport de Durham Tees Valley, au Royaume-Uni. Le magasin devrait être ouvert aux passagers vers le mois de juillet.

vj/