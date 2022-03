Bourse Zurich: ouverture attendue en vert dans la foulée de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'orientait jeudi vers une ouverture positive, après être passée au vert en toute fin de séance mercredi. Une semaine après le début de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, celles-ci ont pris Kherson, grande ville au sud du pays. Une deuxième session de discussions entre négociateurs russes et ukrainiens sur un cessez-le-feu devrait avoir lieu ce matin.

Un million de réfugiés ont fui l'Ukraine vers les pays voisins, selon l'ONU. Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une enquête sur la situation dans le pays, où seraient perpétrés des crimes de guerre. Fitch et Moody's ont abaissé drastiquement la note de dette de la Russie.

"Les principaux indices américains ont fini en hausse hier soir dans le sillage d'un 'short squeeze massif' et après que le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ait déclaré que la Russie était prête à discuter du désir du président ukrainien Zelensky de parler de garanties de sécurité", souligne John Plassard, de Mirabaud Banque.

Plusieurs données macroéconomiques sont attendues, comme le taux de chômage de janvier dans la zone euro. La Banque centrale européenne publie le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de février.

Outre-Atlantique, seront connues les demandes hebdomadaires d'allocations chômage. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sera devant le Congrès dans l'après-midi.

En Suisse, la saison des résultats se poursuivait.

A 08h06, le pré-SMI extrapolé par Julius Bär avançait de 0,15% à 11'889,76 points. Les principales valeurs de la place financière zurichoise étaient parées de vert.

Logitech décollait de 3,1% après avoir confirmé ses objectifs annuels. Pour l'exercice 2022/23, l'entreprise anticipe une croissance des ventes autour de 5% ainsi qu'un bénéfice opérationnel (Ebit) compris entre 900 et 950 millions.

Les financières UBS, Credit Suisse et Julius Bär grappillaient 0,1%

Les poids lourds Roche et Nestlé avançait de 0,1% quand Novartis accélérait à 0,3%.

Sur le marché élargi, Forbo (+2,1%) est parvenu à augmenter recettes et rentabilité l'année dernière, profitant d'une amélioration de l'activité dans l'ensemble des divisions.

Inficon (+1,1%) a multiplié son bénéfice par près de deux l'an dernier. Les actionnaires en profiteront avec un dividende de agrémenté de 5 francs suisses à 21 francs suisses par action.

Softwareone avançait à la même allure (+1,1%). Le fournisseur de services informatiques a vu son bénéfice plonger de plus de 30%, mais les actionnaires auront droit à un dividende amélioré de 10% à 0,33 franc.

VAT reculait de 0,7%. Le fabricant st-gallois de valves et autres équipements de pompes à vide a pourtant vu son bénéfice net bondir de 70% en un an et récompensera les détenteurs de titres.

jh/rq/al