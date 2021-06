Bourse Zurich: ouverture attendue sans véritable direction

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait une nouvelle fois ouvrir sans véritable direction, après la clôture mitigée de Wall Street vendredi. Alors que le front des nouvelles d'entreprises s'annonce calme, les investisseurs devront faire preuve de patience, avant la publication toujours attendue des chiffres de l'emplois américain vendredi.

Vendredi, les principaux indices américains ont achevé la séance de manière mitigée, le Nasdaq se repliant sous l'effet de prises de bénéfice et le S&P 500 établissant pour sa part un nouveau record historique. Si le Dow Jones a été littéralement porté par la performance de Nike (+15.5%), le S&P 500 a été alimenté par les valeurs bancaires, note John Plassard, de Mirabaud Banque.

Les investisseurs n'ont pas semblé préoccupés par la publication de l'inflation américaine largement au-dessus des attentes et des objectifs de la Fed et au plus haut depuis 30 ans. Les prix ont continué leur ascension aux États-Unis en mai, grimpant à 3,9% sur un an selon l'indice PCE. Cependant, comparé au mois précédent, le renchérissement a ralenti à +0,4%, après +0,6% enregistré en avril.

Ce lundi, les investisseurs veilleront à la publication de l'indice manufacturier de la Fed de Dallas.

Vers 08h10, l'indice SMI se maintenait au-dessus de la barre des 12'000 points, à 12'021,42 points, soit une hausse de 0,18%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des 20 valeurs vedettes s'affichait en progression, dans une fourchette de 0,12 à 0,2%.

ABB (+0,2%) prenait la tête, devant UBS, Holcim, Credit Suisse et Givaudan (tous +0,2%). Les trois poids lourds de la cote, Novartis, Nestlé et Roche évoluaient de concert avec l'indice SMI affichant un gain de 0,2% également.

Novartis a nommé Rob Kowalski au poste de directeur des ressources humaines et de l'organisation, succédant à Steve Baert, a annoncé lundi le géant bâlois de la pharmacie. M. Kowalski, précédemment en charge des affaires juridiques et responsable du développement médical aux Etats-Unis, rejoint également la direction du groupe au 1er septembre.

SGS (+0,1%) fermait pour sa part la marche, derrière Swisscom (+0,1% également).

Parmi les mouvements notables recensés par Julius Bär hors SMI, Adecco décollait de 1,2%, des rumeurs faisait état d'un relèvement d'objectif de cours du numéro un mondial du placement de personnel de la part de la banque HSBC.

Idorsia bondissait de 1,1%, après l'annonce par le laboratoire rhénan de l'introduction de son selatogrel en étude clinique finale sur des patients présentant une suspicion d'infarctus sévère du myocarde, en auto-administration sous-cutanée.

vj/md