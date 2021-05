Bourse Zurich: ouverture attendue sans véritable tendance

Zurich (awp) - Après avoir établi un nouveau record la veille, la Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sans véritable tendance. Alors que le marché manquait d'impulsions, la saison des résultats trimestriels touchant peu à peu à sa fin, les investisseurs baissaient quelque peu la garde face aux inquiétudes inflationnistes.

A New York, les principaux indices américains ont clôturé mardi en légère baisse, dans le sillage du repli du secteur de l'énergie et malgré une désescalade de la rhétorique inflationniste aux États-Unis et en Chine. Le rendement du 10 ans américain est d'ailleurs repassé sous le niveau des 1,60%, a relevé John Plassard, de Mirabaud Banque.

Concernant l'inflation, des membres de la Réserve fédérale américaine ont déclaré lundi qu'ils ne seraient pas surpris de voir les goulets d'étranglement et les pénuries d'approvisionnement pousser les prix à la hausse dans les mois à venir, à mesure que la pandémie se résorbe. Toutefois une grande partie de ces gains devrait être temporaire.

Ce mercredi, les investisseurs se pencheront en particulier sur les stocks de brut américain, afin de discerner de première tendances pour le prix du baril de pétrole.

Vers 08h10, l'indice SMI s'affichait tout juste dans le rouge, notant à 11'304,19 points, soit un imperceptible repli de 0,01%. Sur les vingt valeurs constituant l'indice phare du marché helvétique, seul Richemont (+0,7%) parvenait à gagner du terrain.

Les trois poids lourds de la cote, Nestlé (-0,04%), Roche (-0,04%) et Novartis (-0,06%) évoluaient en ligne avec le SMI. En bas de tableau, Credit Suisse présentait le plus fort repli, soit tout juste (0,1%).

Du côté du marché élargi, Ypsomed (-2%) était à la peine. L'entreprise a connu une évolution contrastée pour ses activités lors de l'exercice décalé 2020/21, clos fin mars. Les auto-injecteurs et le stylos d'administration ont généré une nette croissance, contrairement aux pompes à insuline. Le bénéfice net a chuté, mais le groupe bernois s'attend à une forte amélioration de la rentabilité pour l'année en cours.

L'entreprise spécialisée dans la technique solaire Meyer Burger (pas de cours disponible) ouvre mercredi une nouvelle usine à Freiberg, en Allemagne. Ce nouveau site produira notamment des modules solaires Smartwire qui auront une production annuelle de 400 MW dans un premier temps et accueillera 200 nouveaux postes de travail.

vj/fr