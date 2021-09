Bourse Zurich: ouverture attendue sans véritable tendance

Zürich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sans véritable tendance, les impulsions se faisant rares à mesure que la saison des résultats semestriels touche à sa fin. Alors que les craintes quant à l'inflation demeurent, les investisseurs redoutent désormais les conséquences des déboires financiers du géant de l'immobilier chinois Evergrande et que ceux-ci deviennent Un "Lehman chinois".

Lundi à Wall Street, les principaux indices américains ont terminé en repli, malgré la publication d'une inflation américaine moins importante que prévue par le consensus. Si les craintes des investisseurs quant à l'évolution de prix se réduisent quelque peu, ceux-ci s'inquiètent de plus en plus d'Evergrande, à mesure que l'entreprise se rapproche de la faillite, relève John Plassard, de Mirabaud Banque, dans son commentaire matinal.

Vers 08h15, l'indice SMI progressait d'à peine 0,05% à 12'102,75 points, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Sur les 20 valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique, seules trois progressaient, les dix-sept autres fléchissant.

Le SMI devait son maintien en zone verte au soutien de deux de ses trois poids lourds, à savoir Roche (+0,4%) et Nestlé (+0,3%). Le géant pharmaceutique bâlois a réitéré mardi à l'occasion de sa journée dédiée aux investisseurs son estimation de manque à gagner attribuée à la concurrence des versions biosimilaires de ses moteurs de ventes vieillissants sur l'année en cours. Le phénomène doit ainsi toujours peser à hauteur de 4,6 milliards de francs suisses sur le chiffre d'affaires.

Plus anecdotique, Roche a annoncé mercredi ouvrir son application Upath aux développeurs tierce, de manière à ce que ces derniers puissent aisément y intégrer leurs dispositifs d'analyse d'image pour les tissus tumoraux. L'initiative doit offrir aux praticiens une plus large palette d'outils de diagnostic. Troisième poids lourd de la cote, le voisin et concurrent Novartis abandonnait lui 0,1%.

Seule autre valeur à progresser, UBS grappillait pour sa part tout juste 0,03%. En bas de tableau, une autre valeur bancaire se distinguait, à savoir Credit Suisse (-0,2%), fermant la marche derrière ABB et Holcim (-0,2% également).

Hors SMI, Helvetia gagnait 0,85%. L'assurance de voyage ERV, propriété du groupe saint-gallois, a noué un partenariat avec la Banque cantonale de Bâle (BKB). Les cartes de débit Visa émises par l'établissement rhénan - ainsi que sa filiale Banque Cler - incluront désormais des prestations d'assurance.

Sonova (+0,45%) soutiendra financièrement et matériellement la société biotechnologique française Sensorion pour une étude sur les causes génétiques de développement précoce d'une presbyacousie (perte d'audition) sévère. Le spécialiste zurichois des assistances auditives mettra à disposition ses centres d'audiologie pour le recrutement et le suivi des patients et prendra en charge 70% des 7 millions d'euros (7,6 millions de francs suisses) budgétés pour ces recherches.

Adecco (-0,4%) a finalisé sa levée de fonds destinée à financer le rachat du franco-belge Akka Technologies avec le placement de trois emprunts. La finalisation de cette acquisition reste agendée à début 2022. Le géant du recrutement a placé en deux tranches de 500 millions deux emprunts à taux fixes pour un total de 1 milliard d'euros. Ils arriveront à maturité en 2028 et 2031. Un autre emprunt hybride de 500 millions, qui arrivera à maturité en 2082, a également été placé. Les trois titres de dette seront cotés à la Bourse de Londres.

