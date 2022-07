Bourse Zurich: ouverture attendue stable sous une rafale de résultats

Graphique SMI Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SMI Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Palmarès SMI GEBERIT AG 501.8 2.58% SGS AG 2286 2.51% ALCON INC. 71.94 2.33% NESTLÉ S.A. 115.02 1.55% LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 55.06 0.25% SWISS RE LTD 71.54 -0.94% GIVAUDAN SA 3282 -1.59% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.