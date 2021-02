Bourse Zurich: ouverture autour de l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert mardi sur une note indécise, après avoir terminé la veille en très légère baisse et alors qu'à Wall Street le Nasdaq a fortement reculé. En Suisse, la saison des résultats annuels est bien lancée avec principalement des résultats du marché élargi.

Le Nasdaq, indice à forte coloration technologique, a perdu lundi soir 2,46% et l'indice élargi S&P 500 est tombé de 0,78%. Le Dow Jones Industrial Average a en revanche grappillé 0,09%.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans le sillage de la forte rotation sectorielle que nous connaissons actuellement avec une sous-performance des valeurs de croissance et une surperformance des valeurs cycliques et 'values' telles que les banques et les sociétés énergétiques", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque.

Selon l'analyste, "la tendance devrait même s'accélérer ces prochaines semaines au fur et à mesure que la campagne de vaccination va s'accélérer".

A la Bourse suisse vers 09h07, le SMI gagnait tout juste 0,01% à 10'697,73 points, alors que le SLI montait d'à peine 0,1% à 1731,13 points. L'indice du marché élargi SPI notait quant à lui à 13'392,54 points, juste à l'équilibre.

La majorité des valeurs vedettes évoluait en hausse, emmenées par Lonza (+3,0%). Les analystes de JPMorgan ont relevé la recommandation et l'objectif de cours du groupe bâlois.

Credit Suisse (+1,8%) suivait juste derrière, bénéficiant d'une rafale de relèvements d'objectifs de cours. La veille, Barclays avait augmenté la recommandation du titre de la banque. Julius Bär montait aussi (+0,5%), soutenu par un rehaussement de l'objectif de cours par Goldman Sachs, tout comme UBS (+0,7%). La banque aux trois clés profitait des mêmes faveurs de la part des analystes.

Swiss Re (+1,1%) et Alcon (+1,0%) figuraient aussi en tête du classement. Ce dernier a vu son objectif de cours par Société Générale.

AMS (+0,1%) était soutenu de justesse par une nouvelle étape dans l'ingestion de l'allemand Osram. Le fabricant autrichien de semi-conducteurs, coté à la Bourse suisse, peut désormais inscrire au registre du commerce l'accord de contrôle entre les deux entreprises.

Logitech (-2,3%), Sonova (-0,5%) et Roche (-0,4%) formaient le trio perdants.

Sur le marché élargi, PSP (+0,9%) montait. Le société immobilière a essuyé l'an dernier une chute de 35,6% du bénéfice net à 292,09 millions de francs suisses, mais souligne que la base de comparaison en 2019 avait été biaisée par un apport exceptionnel de 22 millions. Le groupe zougois assure n'avoir que marginalement ressenti les effets de la crise sanitaire.

SIG Combibloc (-5,0%) reculait par contre fortement. Le spécialiste des solutions d'emballage a vu ses ventes croître très légèrement en 2020, quand son bénéfice net s'est nettement réduit. Le groupe proposera toutefois un dividende relevé de trois centimes.

al/md