Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait démarrer en infime hausse vendredi, les investisseurs digérant les annonces la veille de la Banque centrale européenne. Aux Etats-Unis, la dynamique de la campagne électorale se porte de plus en plus sur le candidat républicain Donald Trump, en verve, alors que le président sortant démocrate Joe Biden perd encore en soutien.

Jeudi soir, la Bourse de New York a clôturé en nette baisse, les investisseurs fuyant les mégacapitalisations pour la deuxième séance d'affilée alors que les incertitudes de la politique américaine commencent à peser.

Donald Trump a promis jeudi une "victoire incroyable" des républicains à la présidentielle de novembre, clôturant en star une convention d'un parti en ordre de marche derrière sa candidature. Il a dit accepter l'investiture du Parti républicain pour cette élection.

Dans le camp démocrate, l'ex-président Barack Obama, toujours très influent, a selon la presse américaine fait part de ses doutes sur la "viabilité" de la candidature de Joe Biden. A 81 ans, ce dernier joue sa survie politique et s'est vu contraint de mettre sa campagne sur pause en raison du Covid.

A Francfort, La Banque centrale européenne (BCE) a sans surprise laissé ses taux directeurs inchangés jeudi, dans l'attente de chiffres rassurants sur l'inflation qui laisse toutes les options sur la table pour la prochaine réunion de rentrée.

"Le niveau actuel des taux directeurs agit comme un frein sur l'économie et devrait continuer à le faire dans le cas d'une à deux nouvelles baisses des taux", ont estimé les analystes de LBBW dans un commentaire de marché. Il existe donc encore une marge de manoeuvre pour un nouvel assouplissement monétaire. Une baisse de 25 points de base à la réunion de septembre de la BCE est envisageable, ont-ils ajouté.

A la Bourse suisse vers 08h08, l'indice vedette SMI se dirigeait vers une ouverture en petite hausse de 0,06% à 12'254,4 points, après avoir clôturé la veille en retrait de 0,70%, selon les indications avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär.

La majorité des valeurs vedettes s'affichait dans le rouge, la plus forte baisse étant enregistrée par Logitech (-1,9%). Saisi par Daniel Borel, le cofondateur de la société, le Tribunal d'Arrondissement de La Côte à Nyon s'est penché jeudi sur la question de la présidence du conseil d'administration. La décision devrait tomber lundi.

M. Borel avait requis des mesures provisionnelles auprès de la justice le 5 juillet, lui demandant d'interdire à Logitech de publier toute convocation à la réunion des actionnaires dans laquelle sa proposition d'un nouveau président du conseil d'administration n'a pas été retenue. Le Tribunal a ordonné des mesures superprovisionnelles le 15 juillet.

Les autres titres évoluaient en baisse de 0,1% à 0,5%.

A l'autre bout du tableau figuraient ABB (+0,9%), Novartis (+0,9%) et Schindler (+0,9%), tous portés par leurs résultats trimestriels.

ABB, qui a dévoilé la veille sa performance financière, s'est de justesse maintenu sur la voie de la croissance au second trimestre, tout en améliorant nettement sa rentabilité.

Le mastodonte pharmaceutique Novartis, également à l'agenda jeudi, a étoffé à la fois ses revenus et sa rentabilité entre avril et fin juin. La direction a relevé son ambition d'excédent d'exploitation pour l'ensemble de l'année.

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler a fait état vendredi de prises d'ordres et de recettes en recul sur les six premiers mois de l'année. La rentabilité s'est tout de même améliorée, grâce notamment à une hausse de l'efficience opérationnelle, des effets de prix et des changements de l'offre de produits.

Sur le marché élargi, Sulzer (+0,9%) était recherché. Le conglomérat industriel winterthourois a revu jeudi à la hausse ses objectifs pour son carnet d'ordres et ses ventes.

al/ck